Pfizer confirma que vacuna contra covid-19 para niños de 6 meses a 4 años llegaría la próxima semana

¿Los niños tendrán vacuna actualizada contra covid-19? Graciela Morales, líder global en vacunas de Pfizer para mercados emergentes, explica los estudios que se llevan a cabo.

n pocos días, los niños de entre 6 meses y 4 años de edad podrían recibir la vacuna contra la covid-19. La empresa farmacéutica Pfizer confirmó a La Nación que aunque no puede precisar el vuelo ni adelantar la fecha, es un hecho que Costa Rica recibirá estas dosis la semana entrante.

“Muy pronto las tendrán con ustedes, sé que es en los próximos días, entiendo que la próxima semana”, afirmó Graciela Morales, líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de Vacunas de Pfizer.

Posteriormente, la agencia de comunicación de Pfizer para el país ratificó que el arribo de los fármacos será la próxima semana.

El 12 de setiembre, el Ministerio de Salud indicó que el primer envío se tenía previsto para el lunes 26 de este mismo mes, con 302.760 dosis, mientras que para el último trimestre se esperan 147.240 más, para sumar 450.000. Una vez que consuma esa cantidad, informó, se encargarían otras 450.000 para completar las 900.000 necesarias para cubrir con tres dosis a 300.000 chiquitos.

Esta es la única población que hasta el momento no ha podido ser vacunada en Costa Rica por falta de las vacunas. Pfizer destacó que Costa Rica es el primer país latinoamericano con este producto en específico y el segundo en vacunar a esta población, pues Argentina lo hace con la vacuna de la compañía Moderna.

“Es muy importante la época en la que están comenzando a vacunar. En un período lluvioso, en un contexto donde hemos estado viendo que hay mucha presión en los servicios hospitalarios por enfermedades respiratorias. Covid-19 no es la excepción”, señaló Morales.

La vacuna Copiado!

La vacuna para los chiquitos de seis meses a cuatro años consta de tres dosis. La segunda se aplica tres semanas después de la primera y la tercera dos meses después de la segunda. (JOSEPH PREZIOSO/AFP)

La vacuna ya la conocemos, su nombre comercial es Comirnaty, y se utiliza para adultos desde diciembre de 2020 y para niños de 5 a 11 años desde enero de 2021.

Al igual que sucede con los grupos de mayor edad, el producto consta de tres dosis. La segunda se colocaría tres semanas después de la primera y la tercera ocho semanas después de la segunda. Esa es la recomendación tanto de los fabricantes como de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

La formulación que recibirá el más joven de los grupos poblaciones tiene la misma composición que las de los otros, pero en diferente cantidad. Los menores de este grupo etario recibirán tres microgramos del biológico en cada una de las inyecciones. Esto es menos de la tercera parte de lo que reciben los niños de 5 a 11 años (que obtienen 10 microgramos) y la décima parte de lo inyectado a adolescentes y adultos (a los que se les inoculan 30 microgramos).

“Se hizo un análisis de seguridad, tolerancia y respuesta inmunitaria y se vio que esa cantidad con ese número de inyecciones era la que mejor funcionaba para esa población”, expresó la especialista.

El funcionamiento es el mismo: través de la tecnología de ARN mensajero, se le inyecta a la persona una porción de la proteína espícula (spike o S, en inglés) y se le da instrucciones al sistema inmunitario para producir los anticuerpos necesarios para reconocer al virus y enfrentarlo en caso de encontrarse con él.

Este fármaco se hizo a partir de la variante original del virus.

“Los estudios que se hicieron mostraron que la vacuna protege contra la variante ómicron”, destacó Morales.

¿Por qué vacunar a los niños? Copiado!

Para Morales, aun cuando los niños más pequeños no tienen, por lo general, tantas complicaciones sí se infectan de covid-19, esta sí puede marcar la diferencia.

“Hay que comprender esto en el contexto de otras enfermedades prevenibles por vacunación en los niños pequeños. El riesgo no es inexistente para ellos, el que los adultos tengan más problemas que los más pequeños no quiere decir que antes de los cinco años no haya complicaciones. No podemos minimizar los efectos en población infantil”, dijo la especialista.

Si se comparan las complicaciones en niños por otras enfermedades, se complican más por covid-19 que por otros padecimientos prevenibles por vacunación.

Olga Arguedas Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, coincidió. En una entrevista anterior destacó que es importante que los padres sepan que, aunque en comparación con los adultos los menores suelen sufrir efectos más leves si se contagian de covid-19, existe un número importante que han necesitado ser hospitalizados, que han requerido cuidado intensivo e incluso que, lamentablemente, han fallecido por esta enfermedad.

“Los beneficios que da la vacuna son mucho mayores que los potenciales riesgos. Cierto que los niños pueden tener algunos efectos secundarios que, en su mayoría son leves, muy parecidos a los que presentan los niños mayores y que generalmente se concentran en dolor en el sitio de la inyección”, recalcó en aquel entonces.

Logística Copiado!

Una vez que los fármacos lleguen, será la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la que se encargue de diseñar la estrategia de administración. Natalia Bejarano Campos, de la Dirección Red de Servicios de Salud de la entidad, comentó anteriormente que los equipos vacunadores de la institución realizarán todos los esfuerzos para llevar la protección contra la covid-19 a esta población.

Por una disposición de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) de noviembre pasado, la vacunación contra la covid-19 es obligatoria para todos los menores de edad en Costa Rica.

El ingreso de estas vacunas es gestionado por la Caja ante la autoridad de salud de la Ventanilla Única de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), al amparo de la Autorización de Uso de Emergencia otorgada por Salud.

Futuras actualizaciones Copiado!

¿Las vacunas para estas edades también se actualizarán para incluir las nuevas variantes de ómicron? Esto ya se hace con los adultos y adolescentes, que en Estados Unidos ya pueden inocularse con un producto bivalente, que incluye la variante original con las BA.4 y BA.5, subvariantes de ómicron que hoy por hoy tienen mayor circulación.

“Primero probamos las vacunas en adultos, luego en adolescentes y poco a poco se baja en edad. Se tiene planeado probarla en niños ahora que ya se sabe que es segura y eficaz en adolescentes y adultos”, dijo la experta.

Pfizer no ha dado fechas de cuándo estará esta nueva vacuna para quienes tienen menos de 12 años, pero ya se encuentra en estudios.

