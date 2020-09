En declaraciones a The New York Times, Mark Slifka, experto de vacunas en la Universidad de Ciencia y Salud de Oregon, explicó: “Si hay dos casos, esto comienza a verse como un patrón peligroso, si sale un tercer caso y se demuestra que es en el grupo que recibió la vacuna (y no en el del placebo) es posible que se frenen del todo los ensayos y esta vacuna nunca vea la luz por razones de seguridad”.