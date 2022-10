Niños entre 5 y 11 años tendrán vacuna actualizada contra covid-19 en EE. UU. ¿y en Costa Rica?

Los niños estadounidenses con entre 5 y 11 años podrán recibir su tercera dosis contra covid-19 con una vacuna actualizada, que contiene no solo la variante original, sino también las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron, las de mayor circulación en este momento.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), autorizó, la tarde de este miércoles, el uso de emergencia de dos productos con este fin: uno de la farmacéutica Pfizer con la empresa BioNTech y otro de la compañía Moderna. Pocas horas después, el Centro de Control de Enfermedades del mismo país (CDC, por sus siglas en inglés) recomendó la inoculación.

Con esto se busca reforzar la protección de las dos primeras dosis. En esta población no se ha autorizado una cuarta dosis. Esta tercera inyección se administra cinco meses después de la segunda. La FDA indica que el componente original da una protección amplia contra la enfermedad, y el de ómicron combate las subvariantes, que tienen características distintas de la variante original.

Estas dos últimas subvariantes son las más comunes en Costa Rica. En la semana del 18 al 24 de setiembre, 84,8% de los casos analizados correspondió a BA.5, y el 13,9%, a BA.4.

“Los niños ya volvieron a la escuela de forma presencial y ya las personas reanudaron comportamientos y actividades de la prepandemia. Hay mayor riesgo potencial de exponerse al virus”, manifestó Peter Marks, jefe de regulación de la FDA.

“Aunque covid-19 es menos grave en niños que en adultos, más menores se han enfermado y se han hospitalizado conforme la pandemia ha ido avanzando. Esto les reducirá los riesgos de severidad”, añadió.

Esta vacuna para niños de 5 a 11 años se colocará como tercera dosis de refuerzo. (SEBASTIEN BOZON/AFP)

Costa Rica tiene contrato con la farmacéutica Pfizer. ¿Podríamos esperar los costarricenses este producto bivalente? Graciela Morales, líder global en vacunas de Pfizer para mercados emergentes manifestó en una entrevista anterior, al referirse a las vacunas bivalentes para adolescentes y adultos, que esto forma parte de un proceso.

En este momento, la prioridad para la vacunación actualizada sigue siendo Estados Unidos, donde la vacunación bivalente para adolescentes y adultos comenzó la primera semana de setiembre y se espera que para niños empiece la próxima semana.

Próximamente, Pfizer podría ofrecerla a los países como una actualización de los refuerzos.

“La idea es que una vez que esta bivalente esté disponible, pueda recibirla la mayoría de la población en sus dosis de refuerzo y con eso controlar la circulación del virus”, señaló.

No obstante, habrá un momento, no definido, en el que se envíen ambos tipos de dosis, para cubrir a quienes todavía no se han vacunado y quieran vacunarse y para los refuerzos. Los primeros tipos cada vez serán menos frecuentes, dado que en muchos países ya se vacunó la mayoría de la población.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señalan que hay 122.168 menores que no tienen una sola dosis, 62.752 tienen pendiente la segunda y hay 204.115 que ya podrían tener su tercera dosis y no la han recibido.

