Más de 68.000 ticos recibieron vacuna contra covid-19 esta Semana Santa

La Semana Santa no detuvo la jornada de vacunación contra la covid-19. En estos días 68.819 personas acudieron por una de sus dosis contra el virus SARS-CoV-2, según datos divulgados por la la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la mañana de este martes en su sitio de Internet.

De estas 68.819 que se aplicaron entre el 12 y el 18 de abril, el 71,1% (48.931) fueron terceras dosis para mayores de 12 años con las cuales completaron su esquema. En este período también hubo 6.817 primeras dosis (5.290 pediátricas y 1.527 para mayores de 12 años) y 13.071 segundas (9.557 pediátricas y 3.514 para mayores de 12).

Las particularidades de esta semana mostraron una reducción en la demanda del fármaco. Se pasó de vacunar a 126.330 habitantes a 68.819, una baja del 45,52%.

La CCSS recuerda que tienen existencias suficientes disponibles en todos los establecimientos. Usted puede ver lugares, horas y días de vacunación para todas las edades en el sitio https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion.

Además, 107 centros de salud ofrecen citas por Internet. Pueden solicitarla a través del sitio https://vacunacovid.ccss.sa.cr/. En estos lugares también hay disponibles existencias para quienes prefieran llegar sin cita y hacer fila.

Cada vacunatorio define un número finito de dosis para citas por Internet, por lo que algunos lugares ya podrían haber llenado su capacidad, pero las personas podrán acudir a hacer fila si así lo quisieran.

[ España aprueba decreto que pone fin al uso de mascarilla en interiores ]

Otras cifras

La vacuna contra la covid-19 consta de tres dosis para mayores de 12 años y de dos para los niños entre los 5 y los 11 años. Los menores de esta edad no tienen un producto disponible para ellos.

[ China reporta más muertes al subir contagios de covid-19 ]

En total, 4.386.191 nacionales de todas las edades (el 85% de la población nacional) ya recibieron al menos una inyección. Las segundas dosis llegan a 4.055.152 habitantes, el 78,5% de la población y las terceras al 40% de los habitantes (2.067.487).

Si tomamos en cuenta solo a la población vacunable (quienes tienen 5 años o más), las primeras dosis llegan al 91,38%, las segundas al 84,49% y las terceras, que solo son para los mayores de 12, llegan al 48,37%.

Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 18 de abril de 2022, la CCSS ha administrado 10.508.830 biológicos.

Sin embargo, todavía está la tarea de llegar a 223.144 mayores de 12 años que no han sido inoculados ni una sola vez contra este virus. Ellos representan el 4,35% de la población nacional y el 5,26% de la población mayor de 12 años.

Estos datos, sin embargo, podrían ser ligeramente menores, pues las cifras no toman en cuenta a población que recibió las tres inyecciones en el extranjero y por ende no aparecen en los registros. Tampoco reflejan a un pequeño grupo, que por alguna razón médica de alergias graves específicas no pueden inocularse. No hay datos oficiales de cuántas personas pueden ser, pero según el Ministerio de Salud, al 29 de enero habían otorgado 36 QR especiales de personas que no podían vacunarse por razones de salud. Había otras 102 en estudio.

[ India critica informe de la OMS que habla de 4 millones de muertes por covid-19 ]

Por edades

Mayores de 58 años. Esta es la población con mayor cobertura porcentual. El 96,7%, que son 791.645 personas, tienen al menos la primera dosis y el 96,5%, que son 789.903 individuos, tienen ambas. De este grupo, 626.481 (el 76,5%) ya recibieron tres dosis. En total, se han aplicado 2.208.029 biológicos a esta población.

Entre 40 y 57 años. Se han aplicado 2.699.648 vacunas: 1.068.488 primeras dosis (95% de población estimada) y 1.026.011 segundas (91,3%). Hay 605.149 personas que suman tres vacunas; ellas constituyen el 53,8% de este grupo etario.

Entre 20 y 39 años. Se han inyectado 3.788.744 biológicos: 1.625.892 corresponden a primeras dosis y 1.495.599 fueron segundas dosis. El 93,8% ya cuenta al menos con su primera inyección y el 86,3% completó su esquema. Además, 667.283 habitantes (el 38,5% de este grupo de edad) ya se han inoculado tres veces.

Entre 12 y 19 años. Se han puesto 1.243.745 vacunas: 565.175 corresponden a primeras dosis y 509.996 a segundas. El 94,5% de la población de esta edad ya comenzó el esquema y el 85,3% ya lo completó. En este grupo hay 157.244 personas con vacuna de refuerzo; ellas constituyen el 28,2% de este grupo.

Entre 5 y 11 años. Hay un total de 568.634 vacunas administradas. Se trata de 334.991 primeras dosis y 233.643 segundas. El 63,7% de este segmento ya comenzó el esquema y el 44,5% ya lo completó. Para esta población no se contemplan terceras dosis.

Quienes tienen menos de cinco años de vida no cuentan aún con un producto apto para ellos. Las compañías Pfizer y Moderna están en ensayos clínicos para brindar opciones a esta población, pero todavía están en curso.

[ Richard, el vecino de Cartago que venció la covid-19 luego de casi medio año hospitalizado ]

Por regiones

La región Huetar Norte tiene una particularidad: el mayor avance en primeras dosis: el 86,5% de los habitantes tiene al menos una, pero también ostenta el mayor rezago en completar esquemas: solo el 26,9% tiene tres dosis.

En primeras dosis le sigue muy de cerca la Chorotega, donde el 86% ya inició esquema y el 36,2% ya lo terminó con tres dosis. En tercer lugar de inicio de esquemas está la Central Norte, con un 85,8%. Allí, el 41,3% ya tiene su dosis de refuerzo.

Le sigue el Pacífico Central, con 84,6% con una dosis y 31,8% con tres. En la Central Sur, el 84,5% de la población meta tiene una dosis, pero es la que tiene mayor avance de esquemas completos en todo el país: un 46,2%.

En la región Huetar Atlántica, el 84,3% ya comenzó su esquema y el 31,6% lo completó.

Finalmente, en la región Brunca está la menor proporción de primeras dosis: el 82,8% comenzó su esquema y el 35,6% ya lo terminó.

[ ¿Qué hace falta para decir ‘la pandemia se acabó’? Esto responde la OMS ]