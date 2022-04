Más de 22.000 ticos recibieron su primera vacuna contra covid-19 la semana pasada

En la última semana, entre el 29 de marzo y el 4 de abril, 22.534 habitantes comenzaron su esquema contra la covid-19 al recibir su primera vacuna. Son 18.597 niños entre 5 y 11 años, y 3.937 adolescentes y adultos , según el registro de vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), disponible en su página web la mañana de este martes.

Los avances en primeras dosis se ven todas las semanas, especialmente en los niños, donde la campaña comenzó a mediados de enero y han tenido menos oportunidades de vacunación.

En los mayores de 12 años el avance es más lento, ya que luego de 15 meses de vacunación quienes quedan son principalmente las personas más reticentes. La CCSS tiene el reto de llegar a 227.749 personas en este rango de edad que tienen pendiente su primera dosis.

Estos datos, sin embargo, podrían ser ligeramente menores, pues las cifras no toman en cuenta a población que recibió las tres inyecciones en el extranjero y por ende no aparecen en los registros. Tampoco reflejan a un pequeño grupo, que por alguna razón médica de alergias graves específicas no pueden inocularse. No hay datos oficiales de cuántas personas pueden ser, pero según el Ministerio de Salud, al 29 de enero habían otorgado 36 QR especiales de personas que no podían vacunarse por razones de salud. Había otras 102 en estudio.

Para quienes no caben dentro de estos grupos, la CCSS recuerda que tienen existencias suficientes disponibles en todos los establecimientos. Usted puede ver lugares, horas y días de vacunación para todas las edades en el sitio https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion.

Además, 107 centros de salud ofrecen citas por Internet. Pueden solicitarla a través del sitio https://vacunacovid.ccss.sa.cr/. En estos lugares también hay disponibles existencias para quienes prefieran llegar sin cita y hacer fila.

Cada vacunatorio define un número finito de dosis para citas por Internet, por lo que algunos lugares ya podrían haber llenado su capacidad, pero las personas podrán acudir a hacer fila si así lo quisieran.

Además, si usted va a conducir a su centro de vacunación y no sabe cómo llegar a él, la aplicación Waze puede guiarlo. Los establecimientos pueden localizarse escribiendo la expresión “Centro de vacunación” en el buscador.

Asimismo, este lunes se abrieron dos vacunatorios en el aeropuerto Juan Santamaría, para inocular a todo turista mayor de 5 años que así lo desea. Solo deben presentar el pasaporte. También está disponible para viajeros nacionales.

Balance de la última semana

En los últimos siete días, entre el 29 de marzo y el 4 de abril, se aplicaron 147.408 vacunas, una cantidad muy similar a la de una semana antes. En este período hubo 22.534 primeras (18.597 pediátricas y 3.937 para mayores de 12 años), 37.042 segundas (28.145 pediátricas y 8.897 para mayores de 12) y 87.862 terceras, para reforzar la protección inicial en los mayores de 12 años.

Tres de cada cinco dosis administradas (el 59,58%) correspondieron a refuerzos. La Comisión de Vacunación indicó recientemente que el esquema completo para quienes tienen 12 años o más consiste de tres dosis: dos iniciales (con una distancia entre cada una de tres semanas si es Pfizer o de cuatro si es Moderna) y un refuerzo cuatro meses después.

En total, 4.358.705 nacionales de todas las edades (el 84,4% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Las segundas dosis llegan a 4.008.446 habitantes, el 77,6% de la población. Las terceras dosis han llegado al 37,7% de los habitantes (1.946.530).

Si tomamos en cuenta solo a la población vacunable (quienes tienen 5 años o más), las primeras dosis llegan al 90,81%, las segundas al 83,51% y las terceras, que solo son para los mayores de 12, llegan al 43,48%.

Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 4 de abril de 2022, la CCSS ha administrado 10.313.681 biológicos.

Por edades

Mayores de 58 años. Esta es la población con mayor cobertura porcentual. El 96,7%, que son 791.42 personas, tienen al menos la primera dosis y el 96,5%, que son 789.542 individuos, tienen ambas. De este grupo, 618.650 (el 75,6%) ya recibieron tres dosis. En total, se han aplicado 2.199.664 biológicos a esta población.

Entre 40 y 57 años. Se han aplicado 2.636.244 vacunas: 1.067.837 primeras dosis (95% de población estimada) y 1.024.215 segundas (91,1%). Hay 571.969 personas que suman tres vacunas; ellas constituyen el 50,9% de este grupo etario.

Entre 20 y 39 años. Se han inyectado 3.728.337 biológicos: 1.623.868 corresponden a primeras dosis y 1.490.271 fueron segundas dosis. El 93,7% ya cuenta, al menos, con su primera inyección y el 86% completó su esquema. Además, 614.198 habitantes (el 35,4% de este grupo de edad) ya se han inoculado tres veces.

Entre 12 y 19 años. Se han puesto 1.212.191 vacunas: 563.418 corresponden a primeras dosis y 507.060 a segundas. El 94,2% de la población de esta edad ya comenzó el esquema y el 84,8% ya lo completó. En este grupo hay 141.713 personas con vacuna de refuerzo; ellas constituyen el 23,7% de este grupo.

Entre 5 y 11 años. Hay un total de 509.468 vacunas administradas. Se trata de 312.110 primeras dosis y 197.358 segundas. El 59,4% de este segmento ya comenzó el esquema y el 37,6% ya lo completó. Para esta población no se contemplan terceras dosis.

Quienes tienen menos de cinco años de vida no cuentan aún con un producto apto para ellos. Las compañías Pfizer y Moderna están en ensayos clínicos para brindar opciones a esta población, pero todavía están en curso.

Por regiones

La región Huetar Norte tiene una particularidad: el mayor avance en primeras dosis: el 86% de los habitantes tiene al menos una, pero también ostenta el mayor rezago en completar esquemas: solo el 25,4% tiene tres dosis.

En primeras dosis le sigue muy de cerca la Chorotega, donde el 85,4% ya inició esquema y el 34,3% ya lo terminó con tres dosis. En tercer lugar de inicio de esquemas está la Central Norte, con un 85,3%. Allí, el 38,9% ya tiene su dosis de refuerzo.

Le sigue el Pacífico Central, con 84,3% con una dosis y 30% con tres. En la Central Sur, el 83,9% de la población meta tiene una dosis, pero es la que tiene mayor avance de esquemas completos en todo el país: un 43,4%.

En la región Huetar Atlántica, el 83,7% ya comenzó su esquema y el 29,6% lo completó.

Finalmente, en la región Brunca está la menor proporción de primeras dosis: el 82,2% comenzó su esquema y el 37,7% ya lo terminó.

