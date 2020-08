“El personal de enfermería me enseñó cómo convertirme en donadora de leche materna. Me dieron una charla explicativa del paso a paso para la extracción y conservación en el congelador de la refrigeradora. Cada tres horas me pongo el extractor que me facilitaron en el hospital y es impresionante la cantidad que estoy produciendo”, comentó esta vecina de San Gabriel de Aserrí.