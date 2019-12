“La segunda vez no fue tan grave, pero sí algo que requería la atención de un doctor. Yo venía de de Houston hacia Miami o Atlanta, no recuerdo muy bien. Una niña tenía fiebre y estaba convulsionando. Yo sugerí paños o compresas frías para bajar la fiebre, se logró manejar ahí mismo, no hubo necesidad de desviar el vuelo”.