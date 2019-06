Joby Aviation Inc. apunta a algo más pequeño en el mercado de los taxis aéreos, con un avión que transportaría a cuatro pasajeros, viajaría 220 kilómetros y volaría a unos pocos miles de pies. A diferencia del Alice, no sería presurizado. Uber Technologies Inc. ha dicho que también trabaja en un taxi volador como una extensión de su producto para compartir viajes que despegaría y aterrizaría verticalmente y llegaría al mercado en el 2023.