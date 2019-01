“Me comía los chicharrones por kilo, los bollos de pan completo y los botellones de gaseosa. Nunca me cuidé. Hace unos años, jugando ‘bola’ me pegaron un golpe en la ‘espinilla’ y se me inflamó muchísimo, fui al doctor y no me supieron diagnosticar. Años después me pasó lo mismo, y un primo que es médico me trajo directo al hospital”, destacó este vecino de San Antonio de Escazú.