¿Cuánto se infectan los hombres de papiloma? Estudio internacional lo exploró

Cuando escuchamos hablar del “virus del papiloma humano (VPH)”, probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza es el cáncer de cérvix o cuello uterino. Cuando se refiere al hombre, usualmente se le señala como el portador, el que infecta a las mujeres pero que en muy pocos casos es afectado directo.

Lo anterior es cierto, en los hombres es más usual no tener síntomas del todo y la lesión más común son las verrugas genitales. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan consecuencias para una parte de los hombres que se contagian.

Con esto en mente, un grupo de investigadores internacionales se dio a la tarea de escudriñar en los datos de infecciones y lesiones de VPH en hombres. Los resultados fueron difundidos este 16 de agosto en la revista The Lancet Global Health.

“En hombres, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) estimó en 2018 que hubo más de 69.400 casos de cáncer en el mundo causados por el VPH. Los tumores relacionados con el VPH incluyen el de pene, ano, laringe y orofaringe”, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado enviado a la prensa.

La revisión de análisis determinó que casi uno de cada tres hombres en el mundo (31%) ha sido infectado con un VPH y que uno de cada cinco (21%) ha tenido uno de los tipos de VPH considerados de alto riesgo.

El punto más alto (con mayores infecciones y presencia del virus) se daba entre los 25 y 29 años y se mantenía en niveles elevados hasta después de los 50 años. De acuerdo con las pesquisas, esto es diferente de lo visto en mujeres, donde los puntos más altos de presencia viral comienzan al inicio de la vida sexual y descienden poco después; en algunas ocasiones, hay otro pico en edades cercanas a la menopausia (50 o 55 años).

“Nuestros hallazgos muestran que la prevalencia de VPH en los hombres mayores de 15 años es alta y que los hombres sexualmente activos, sin importar la edad, son un reservorio de infección genital con el papiloma. Esto enfatiza la importancia de incorporar estrategias comprehensivas de VPH para reducir las infecciones en los hombres, que estos se las transmitan a las mujeres y que como último fin se eliminen los tumores asociados al virus”, cita el artículo científico.

El estudio

El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común. En la gran mayoría de los casos, el cuerpo combate la infección por sí mismo sin consecuencias para la salud, pero en algunos casos pueden darse enfermedades o condiciones crónicas. (Shutterstock)

El análisis fue liderado por especialistas en Epidemiología del Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer del Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, España. Contó con la participación de especialistas en Oncología y en infecciones de transmisión sexual de la OMS, y de institutos de investigación en Bélgica y Estados Unidos.

Luego de revisar bases de datos, los especialistas se concentraron en 65 estudios publicados entre 1995 y 2022 en los que habían sido tomados en cuenta 44.769 hombres mayores de 15 años de 35 países. Dentro de los documentos analizados había encuestas de prevalencia, estudios de casos y control e investigaciones de cohortes en una gran gama de poblaciones masculinas.

Estas investigaciones provenían principalmente de países desarrollados y en su mayoría eran realizados en poblaciones que tienen mayor riesgo de infección, como hombres que tienen sexo con hombres, hombres con VIH u otras infecciones de transmisión sexual y parejas de mujeres que ya registraron infecciones por VPH o tenían lesiones cervicales.

Algunos de estos estudios no veían directamente la infección con el virus, ya que es algo poco explorado y que no se hace como rutina, especialmente porque el virus se elimina por sí mismo en la mayoría de los casos. Ciertas informaciones provenían de tratamientos de lesiones por verrugas genitales o cáncer y otros de personas de riesgo asintomáticas que, como parte de un estudio, se les hacían los análisis para determinar si tenían el virus.

Los investigadores advierten dos cosas. Por un lado, que el subregistro puede ser muy grande, dado que es algo que no se explora en los sistemas de salud pública y que en la mayor parte de las ocasiones no genera síntomas.

Por otro, recuerdan que la mayoría de las infecciones no se traducirán en lesiones o en enfermedad, pero es bueno vigilarlas porque podrían transmitirse a otras personas que eventualmente sí desarrollen algún tipo de consecuencia.

Costa Rica no está dentro de los países participantes. La Nación contactó al Ministerio de Salud, que como ente rector tiene los datos de infecciones de transmisión sexual y de lesiones relacionadas con estas, así como a la Caja Costarricense de Seguro Social, encargada de atender casos de lesiones de este tipo, pero no han dado respuestas.

El virus en cuestión

El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común, pues su capacidad de diseminación es muy alta; existen más de 200 tipos de este virus. De esos, cerca de 40 afectan a nivel anogenital y, de esos 40, hay 14 considerados de alto riesgo, es decir, que aumentan la probabilidad de desarrollar lesiones y cáncer. Los tumores vinculados con este virus no solo están en la zona genital, también en otros sitios relacionados con conductas sexuales, como la boca o garganta.

Cerca del 80% de la población ha tenido en algún momento de su vida infección con este virus, pero sin implicar enfermedad. En la gran mayoría de ocasiones, se queda inocuo por años, sin lesionar. Esto le permite al cuerpo ir creando su sistema de defensas y anticuerpos que le permite atacar al virus y eliminarlo, por eso la mayoría de las infecciones son transitorias.

Recomendaciones

En el momento en el que esta revisión finalizó (mediados de 2022) había 45 países en el mundo que vacunan contra VPH a los hombres entre los 9 y 13 años, los investigadores confían en que esto hará que los números bajen.

En Costa Rica, los hombres y niños de 10 años o más pueden vacunarse en el sector privado. A nivel del sistema público de salud, esta vacuna está en el esquema básico para las niñas de 10 años, a quienes se les administra dos dosis con una diferencia de seis meses entre ambas.

La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) es la encargada de ver si se amplían los grupos a los cuales se vacuna contra el papiloma. Sin embargo, la recomendación de la OMS es enfática en que la prioridad deben ser niñas entre 9 y 14 años, para que sean vacunadas antes del inicio de su actividad sexual. Hombres y poblaciones mayores de mujeres pueden ser vacunados si hay disponibilidad y recursos.