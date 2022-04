¿Cuánto protege la vacuna contra covid-19? CCSS analizó riesgo de hospitalizarse y morir según dosis

Si me vacuno contra covid-19 y completo mi esquema, ¿en cuánto aumento mi protección contra la covid-19? La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) analizó las hospitalizaciones y fallecimientos en mayores de cinco años –población que puede vacunarse– entre el 27 de marzo y 2 de abril de este año según las dosis recibidas por cada persona. El estudio determinó que sin importar la edad o los factores de riesgo, inocularse sí reduce todos los riesgos.

Los nos vacunados en ese período tenían una tasa de hospitalización de 13,1 por cada 100.000 no vacunados, mientras que en quienes tenían el esquema completo la tasa era de 4,7 por cada 100.000. En otras palabras, las probabilidades de llegar a un hospital producto de las complicaciones de la covid-19 eran 2,8 veces mayores en quienes no tenían una sola dosis.

El resultado se repetía cuando se dividía entre salón y Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). Por ejemplo, los no vacunados en salón eran 12 por cada 100.000, y con esquema completo el riesgo era 2,85 veces menor, esto es 4,2 por cada 100.000. Al llegar a cuidados intensivos, el riesgo de quienes no se han inoculado es 3 veces mayor en quienes no han sumado una sola vacuna: 1,1 por 100.000 no vacunados versus 0,5 por 100.000 con esquema completo.

“Las vacunas contra covid no son mágicas, no nos garantizan ser inmortales, especialmente si ya tenemos varios problemas de salud. Su promesa es bajar el riesgo de que lleguemos a complicarnos, y con esto, tener más chance de morir y aquí esa protección la están cumpliendo a cabalidad”, especificó el médico especialista en vacunas Rodrigo Romero.

Cuando se analizaron las muertes, la probabilidad de morir era de casi el doble en los no vacunados. En quienes no habían sido inoculados murieron 1,13 por cada 100.000 y en quienes tenían esquema completo las muertes se vieron en 0,64 por cada 100.000.

¿Cuándo un esquema se considera completo?

Este martes se reportaban 484 personas con covid-19 en los hospitales, 63 estaban en cuidados intensivos.

De acuerdo con el reporte, hay dos condiciones en las que una persona tiene un esquema completo: la primera son los mayores de 12 años con tres dosis. La segunda es si se tienen dos dosis y aún no se han cumplido los cuatro meses de la segunda vacuna para optar por una tercera, o niños de 5 a 11 años con dos dosis (pues su esquema es de dos inyecciones).

Los adolescentes y adultos en los que ya transcurrieron más de cuatro meses desde su segunda aplicación se consideran como esquemas incompletos, así como se hace con quienes se inyectaron por primera vez hace al menos dos semanas.

Las personas que ya tienen una dosis pero esta se puso hace menos de dos semanas se consideran como no vacunados, pues su cuerpo todavía no genera la respuesta inmunitaria suficiente.

No vacunados también son más jóvenes

Cuando se ve la edad de las personas en un hospital, los más jóvenes son los no vacunados, cuyo cuerpo aún no había generado las defensas suficientes en caso de enfrentarse con el virus.

En los no vacunados, el 59% de los internados es joven, cifra que contrasta con el 37% de quienes tienen esquema completo y con el 1% que tiene esquema completo ya con el refuerzo.

Además, la vacuna también protege a quienes no tienen factores de riesgo. El 44% de los fallecidos no vacunados no tenían un solo factor de riesgo, contra el 31% de quienes tenían esquema completo.

“Si usted no está vacunado, aunque no tenga condiciones de riesgo, usted sí podría llegar a un hospital”, aseveró en una entrevista el epidemiólogo Roy Wong.

Radiografía de la vacunación

Datos de la CCSS actualizados al 4 de abril señalan que, en total, 4.358.705 nacionales de todas las edades (el 84,4% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Las segundas dosis llegan a 4.008.446 habitantes, el 77,6% de la población. Las terceras dosis han llegado al 37,7% de los habitantes (1.946.530).

Si tomamos en cuenta solo la población vacunable (quienes tienen 5 años o más), las primeras dosis llegan al 90,81%, las segundas al 83,51% y las terceras, que solo son para los mayores de 12, llegan al 43,48% de este grupo de edad.

Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 4 de abril de 2022, la CCSS ha administrado 10.313.681 biológicos.

La CCSS aún tiene pendiente llegar a 227.749 mayores de 12 años que no han sido vacunados por primera vez.

