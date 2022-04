Costa Rica figura entre los 10 países con más vacunación contra covid-19 en América

Costa Rica está dentro de los 10 primeros países con mayor cobertura de vacunación contra covid-19 en América. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) divulgó un reporte sobre el avance de las campañas en sus países miembros y nuestro país destaca como de los más avanzados.

En términos generales, dos de cada tres personas en el continente y el Caribe ya han recibido dos dosis. Sin embargo, las disparidades abundan. Costa Rica está dentro de los 14 países que ya superaron el 70% de la población total con dos dosis, en el puesto 10, con un 78,5% de personas con ambas dosis.

La cantidad de refuerzos no se contempla en esta publicación, pues según los estándares de OPS el esquema completo se alcanza con dos dosis.

Se debe considerar además, que no en todas las naciones se utilizaron los mismos productos. También, que la población menor de cinco años no tiene un producto destinado para ellos y que no todos los países han comenzado su campaña pediátrica en quienes tienen de 5 a 11.

Estas son las 10 naciones y territorios con mayor cobertura.

Puerto Rico, 93,5% con ambas dosis Islas Caimán 93,1% Chile 90,7% Cuba 87,7% Uruguay 81,9% Canadá 81,7% Argentina 81,4% Isla de Saba 81,3% Perú 79,4% Costa Rica 78,5%

“El esfuerzo de vacunación contra covid-19 ha sido el programa de inmunización más grande de la historia. Nos ha demostrado que el éxito es posible cuando los países y las personas trabajan juntos para adoptar las vacuna”, señaló Carissa Etienne, directora de la OPS.

Costa Rica también es de los países con mayor vacunación pediátrica en el continente. El 44,5% de la población de 5 a 11 años ya tiene dos dosis. (John Durán)

El otro lado de la moneda

Mientras hay lugares con coberturas que superan las tres cuartas partes de la población, otros cinco, todos en el Caribe, no llegan al 30% de sus habitantes con dos dosis.

Haití 1,1% de su población con ambas dosis Jamaica 22,9% San Vicente y las Granadinas 27,2% Guayana Francesa 28,7% Santa Lucía 29%

En muchas de estas zonas, los problemas de acceso por falta de recursos han hecho que las vacunas lleguen de forma lenta y con mayores atrasos. Las negativas a inocularse también han jugado un rol, pero este es menor.

La OPS coordinó la entrega de más de 141 millones de dosis en colaboración con el mecanismo Covax y con el apoyo de los donantes. La organización trabaja ahora con los países para proporcionar asistencia técnica a las campañas y brinda apoyo a la planificación y la comunicación para ayudar a cerrar las brechas.

El problema no está solo en la disponibilidad de vacunas. Un ejemplo es Estados Unidos, país productor de tres vacunas y cuyas existencias han estado disponibles para su población desde finales de 2020. Dichas circunstancias lo podrían tener a la cabeza de la cobertura, y, sin embargo, está en el puesto 20, con 64,9%. Allí el problema no es de acceso, si no de la reticencia de una parte de la población a recibir el fármaco.

“Si usted o un miembro de su familia aún no se ha vacunado contra la covid-19, aborde sus preguntas y dudas con su proveedor de salud”, dijo Etienne.

La OPS recordó que las vacunas salvan vidas porque, aunque no han sido diseñadas para evitar la infección sí minimizan los riesgos de complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos.

