Según consta en el documento, nuestros huesos no son estáticos, son muy dinámicos y se están regenerando constantemente. Las microfracturas a las que se exponen cuando hacemos nuestras actividades diarias son muchas y su regeneración se da casi en automático. No obstante, cuando nos exponemos de forma constante y directa a las partículas PM2,5 la inflamación y la oxidación hacen que la regeneración no pueda darse de igual forma.