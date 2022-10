Conocerse, buscar ayuda, prevenir: Consejos para mejorar nuestra salud mental

Cuidar la salud mental y nuestras emociones es trascendental para tener mayor bienestar físico, rendimiento académico y laboral. Sin embargo, no es tan sencillo como decir “sea optimista”, “vea el lado positivo de la vida” o “vea tantas cosas para estar agradecido”.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, La Nación rescata consejos que dan especialistas en Psicología y Psiquiatría para cuidar de nuestra mente y emociones.

Autoconocimiento

Para el psicólogo Esteban Cascante, es necesario conocernos bien y saber detectar qué emoción estamos teniendo, ponerle nombre. Dedicar unos minutos al día a identificar cómo nos sentimos, aunque en el momento preciso no le encontremos una razón. Esto permitirá que identifiquemos cambios más fácilmente. Podemos nada más pensar en esas emociones unos minutos al día o tomar papel y lapicero para escribir sobre estas.

Este autoconocimiento también pasa por reconocer no solo nuestros sentimientos, también ver las herramientas con las que contamos, nuestras virtudes pero también las debilidades y motivaciones.

No se compare con otras personas.

Escuche su cuerpo. En algunos casos, los problemas emocionales también se manifiestan de forma física, no en todas las personas es igual. Los dolores de cabeza, la gastritis, la caída de cabello o uñas pueden ser algunas señales.

No se compare con usted mismo cuando tenía 15 años o cuando tenía un tipo de trabajo diferente o cuando tenía otras condiciones de vida.

Hable con las personas de confianza que tiene a su alrededor. Busque escucha en ellas.

Sea consciente de cuándo son cosas que dependen solo de usted o cuándo hay otras que dependen también de los demás y no están bajo su control.

Aprenda a hacer altos durante el día, aunque sean de un par de minutos.

Para su colega Paola Vargas también es necesario, en determinados momentos, decir “no puedo”.

Sin embargo, muchas personas, al decir esto se enfrentan a un: “¿cómo que no puede, si usted es capaz? Y entonces, uno dice: “¿en qué momento me metí aquí, en esta carrera de la que no puedo bajar, y si me bajo quedo como si fuera débil?”, explicó.

Reconocer los momentos en los que nos sentimos cansados, agobiados, con miedos, con dolores y comunicarlos es vital para todo esto.

“¿Estoy haciendo las cosas por los demás o por mí? Si yo hago todo en función del otro, va a ser una frustración absoluta. Debemos encontrar el propósito”, comentó Vargas.

No temer buscar ayuda

Un buen cuidado de nuestra salud mental también permitirá buena salud física y mejor rendimiento académico y laboral. Fotografía: Shutterstock

El también psicólogo Álvaro Solano manifestó que cuando sintamos que hay cambios emocionales, tristezas, desalientos, desgano u otros sentimientos, lo ideal es buscar ayuda profesional o una red de apoyo de confianza. Si vemos que después de un par de semanas no hay cambios, sería recomendable buscar ayuda de un psicólogo.

El desestigmatizar los tratamientos de Psicología y salud mental o el necesitar apoyo de tratamientos médicos es necesario también. No verlos como señal de debilidad.

“Si nos duele la cabeza nos tomamos una pastilla, si tenemos una enfermedad crónica, como diabetes, vamos a buscar un doctor para que nos dé recomendaciones para mejorar nuestra condición y que nos dé el tratamiento. Es lo mismo con las emociones, saber que hay profesionales que van a ayudar”, destacó.

Una forma de conseguir ayuda es llamar al Colegio de Profesionales en Psicología, donde se les podrá orientar con un profesional cerca de su hogar o lugar de trabajo que pueda acompañarle. El número es 2271 3101.

Este colegio también tiene la línea gratuita Aquí estoy, cuyo número es 2272 3774.

Sin embargo, no todas las personas tienen capacidad para pagar consultas privadas y prefieren un contacto cara a cara. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene profesionales en Psicología y Psiquiatría. Para acceder al servicio debe ir a una cita en un Ebáis y exponer el caso. No obstante, la frecuencia de las citas puede no ser la que la persona requiere ni el seguimiento adecuado.

En caso de emergencia, puede llamar al 9-1-1, donde también podrá encontrar apoyo puntual.

Otra opción está en las universidades, tanto públicas como privadas, donde se brinda asesoría gratuita o subvencionada para darle seguimiento a las personas.

Salud preventiva

Si usted no se encuentra en un momento en el que necesite buscar ayuda, sí puede mejorar esa salud mental y emocional. Estos son algunos consejos.

Hacer ejercicio físico. Realizar algún tipo de actividad física de manera regular puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. Es recomendable que este ejercicio se realice al aire libre.

Mantener la comunicación con otras personas. Socializar y hablar con las personas más cercanas, ayuda a mejorar el bienestar personal.

Dormir bien. No todos necesitamos ocho horas, pero sí entre 6 y 9, y estas deben ser de calidad.

Busque tiempo para hacer lo que le gusta. Sin presiones, solo para divertirse.

Aprenda algo nuevo. Ya sea algo que siempre quiso hacer o algo que tal vez nunca imaginó que podría hacer, pero le genera curiosidad.

