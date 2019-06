“Por ejemplo, un chico que trabaja 20 horas al día y allí apenas le dan de comer y no tiene posibilidades de estudiar o desarrollar sus capacidades, eso es trabajo forzado. O gente que trabaja en una fábrica y duerme allí también para poder seguir trabajando y no puede tener casa, no puede tener amigos, no puede casi salir, eso es esclavitud"-