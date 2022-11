Cáncer de pene y problemas con la orina, entre otras enfermedades que deben vigilar los hombres

Cuando se piensa en el cuidado de la salud masculina, de inmediato se viene a la mente el “cáncer de próstata”. Ciertamente, es el tumor más común entre los hombres costarricenses y es necesario una detección temprana para una mejor calidad de vida. Sin embargo, la salud de los hombres va más allá y hay otros cuidados que se deben tomar en cuenta para evitar problemas en un futuro.

Cáncer de pene o de testículos, desajustes hormonales, problemas con la orina son algunos. Se les suma la disfunción eréctil que podría ser un síntoma de problemas mayores relacionados con la salud cardiovascular.

Además están las enfermedades que pueden tenerse en común con las mujeres y que deben revisarse. Por ejemplo, los datos que nos arrojan los exámenes de niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre.

“Los hombres no tienen su salud tan presente. Hay más tabúes, de más ‘a mí no me pasa nada, yo soy fuerte’ y si no se preocupan por eso, las consecuencias pueden ser una detección más tardía que le reste calidad de vida”, destacó la médica Pilar Robles, quien es asesora en temas de salud masculina.

Estas son otras enfermedades que también deben tener presentes los hombres para cuidarse de ellas:

Cáncer de testículos Copiado!

Este cáncer es más preponderante en hombres jóvenes, menores de 40 años, pero no se descarta en mayor edad.

La uróloga Andrea Guevara indicó que es muy importante saber exactamente en qué células se formó el cáncer y qué tipo es, ya que su tratamiento y pronóstico (las proyecciones de cómo avanzará) son diferentes.

Más del 90% de los tumores cancerosos de testículos se forman en las células germinales, que son las que producen los espermatozoides.

Enfermedades en el pene Copiado!

La capacidad de lograr y mantener una erección no es lo único que debe preocupar a los caballeros. Guevara enumera algunas:

Cáncer de pene

Infecciones de transmisión sexual

Eyaculación precoz

Infecciones por hongos

La enfermedad de Peyronie: erecciones dobladas y dolorosas

Priapismo: erección persistente muy dolorosa sin relación con el sexo, es decir no se da en momentos de exitación

Fimosis: el prepucio no se retrae de la cabeza del pene

Parafimosis: el prepucio no vuelve a su posición después de retraerse

Problemas al orinar Copiado!

Guevara señaló que estos pueden deberse a situaciones anormales en la próstata, pero también dentro del canal de la orina, en el pene, en la vejiga o en el riñón.

Entre los síntomas están:

Ardor o dolor al ir al baño

Orina frecuente

Orina turbia

Ganas de orinar fuertes y repentinas

Sangre en la orina

Baja en la testosterona Copiado!

Esta es la hormona masculina por excelencia. Los niveles adecuados de esta hormona son fundamentales para el desarrollo normal tanto de la sexualidad como del funcionamiento correcto del organismo masculino.

El déficit de testosterona puede provocar que el hombre sufra de falta de deseo sexual, fatiga, reducción en su masa muscular, irritabilidad, disfunción eréctil, sobrepeso, problemas metabólicos y depresión.

Primer paso para prevenir: autoconocimiento Copiado!

Una visita al médico para que le indique los exámenes que debe realizarse y recibir consejos de estilos de vida saludables.Fotografía: Archivo

Robles aseguró que el primer paso consiste en el autoconocimiento. Algo que debe comenzar en las familias desde que los niños son pequeños; el cuerpo debe conocerse bien para detectar algún cambio que pueda darse y motivar una consulta médica.

La especialista hizo una analogía con la forma en que a las mujeres se les habla del autoconocimiento (más allá del autoexamen) para la detección temprana del cáncer de mama. En ese mismo sentido, los hombres también deberían tener esa cultura de conocer su cuerpo.

“Muchos hombres utilizan sus órganos sexuales, pero nunca se los revisan”, resumió la experta.

Una de las áreas que los hombres deben analizarse más son los testículos, para así detectar de forma temprana si se desarrollara un tumor en esta zona.

El urólogo Jorge Ardón explicó en una entrevista anterior que lo ideal es hacer esto una vez al mes. El mejor momento para autoexaminarse es mientras se está en la ducha o justo al salir de esta, pues el escroto –piel que recubre los testículos– está más relajada y esto facilita la exploración.

Debe revisarse un testículo a la vez. Hacer presión en ellos y luego girarlos. Busque algo diferente: bultos, verrugas, texturas diferentes. Existen tumores del tamaño de un grano de arroz. También es importante revisarlos ante un espejo, pues hay cambios que tal vez no se sienten, pero sí se ven.

Si nota bultos, hinchazón, cambio de color o dolor, consulte al médico. No necesariamente es señal de cáncer, pero es mejor que vea a un profesional.

Sin embargo, esto no solo tiene que ver con los testículos, también es trascendental ver cambios en otras partes del cuerpo (como lunares en la piel) y síntomas (como dolores que no se tenían y comienzan a surgir).

Higiene desde niños Copiado!

Desde pequeños, la higiene es esencial, no solo en las partes íntimas. Sin embargo, expresó Robles, el pene requiere especial limpieza y cuidado, especialmente si no se realizó la circuncisión.

“Es importante para evitar hongos e infecciones, especialmente en niños y adolescentes”, puntualizó.

El autoconocimiento también llevará a los jóvenes y adultos jóvenes y de mediana edad a saber cuándo hay un cambio.

También son convenientes los exámenes anuales de glucosa, colesterol y triglicéridos, así como el tacto rectal una vez al año desde que se acercan a los 50 años.

Ya cuando se avanza más en la edad hay otros síntomas que deben vigilarse, como el crecimiento de la próstata, esto no es cáncer pero sí podría causar otros problemas.

¿Dónde acudir? Copiado!

La especialidad más cercana a la salud masculina es la urología, aunque esta, al centrarse en el tracto urinario también trata problemas femeninos.

No obstante, no todos los hombres pueden pagar consulta con un urólogo. Revisiones periódicas en el Ebáis cada año, como mínimo, permitirán detectar enfermedades con mayor celeridad y referir a especialistas cuando es necesario.

