Por último, es vital mantenerse activo físicamente, practicar un deporte para aumentar el bienestar y salud física. Estar activo físicamente le ayuda a mantener una musculatura que reduce el riesgo de sufrir artrosis; así como enfermedades cardiovasculares surgidas de hábitos sedentarios que lo hacen envejecer más pronto y de peor manera. “Ocúpese de su piel, de las pequeñas arrugas que van marcando el paso del tiempo, ser hombre no quiere decir que no podamos ser vanidosos o que no queramos vernos bien y sentirnos bien”, indicó Castro.