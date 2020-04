“En Estados Unidos, donde la cantidad de pruebas podría disponer de datos cada minuto, hay algo que aún no monitoreamos: los datos por sexo. ¿Cuántas mujeres se infectan y cuántos hombres? ¿tienen las mismas posibilidades de infectarse? ¿son exactamente los mismos síntomas? ¿de cuánto es la fatalidad por cada sexo? No lo sabemos”, denuncia en una nota The New York Times.