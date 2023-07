Metate y fragmentos arqueológicos aparecen en ampliación de edificio en la Uruca

Una ampliación de un edificio en la Uruca, San José, fue el escenario de un rescate arqueológico. Hace unos días, el maestro de obras a cargo encontró unos fragmentos de lo que, según le pareció, eran objetos precolombinos. Avisó al ingeniero, quien frenó las obras y dio aviso al Museo Nacional de Costa Rica (MNCR).

En menos de 24 horas se hicieron presentes dos arqueólogos para realizar el rescate. Para su sorpresa, no solo encontraron los fragmentos de los cuales el ingeniero les había hablado, pues en una de las paredes de la excavación realizada para la obra gris, se encontraba un metate completo con una longitud de unos 48 centímetros y un ancho de 30 a 40 centímetros.

El personal del MNCR recuperó los objetos y horas después se reanudó la construcción.

“Se ve que hay un metate in situ y se extrae completamente. Es parte de un cementerio que está más profundo”, indicó Myrna Román, jefa de Arqueología del Museo.

El metate encontrado mide 48 centímetros de longitud, se estima que datan de entre 300 y 400 años después de Cristo.

LEA MÁS: Esfera hallada en río en zona sur sí es precolombina y podría tener 1.000 años

Los objetos Copiado!

Román enfatizó que los objetos no se han analizado a profundidad, pero se podría decir que datan de entre 300 y 400 años después de Cristo. A simple vista no tiene nada que indique su posible uso.

No obstante, los arqueólogos también extrajeron tierra que se encontraba encima del metate, especialmente sobre el plato de uso o superficie. Un análisis de la tierra permitirá saber qué usos se le dieron en el pasado.

“Se verán los almidones o lo que se estaba moliendo y qué sustancias había sobre esa superficie de uso. El metate es de lava volcánica entonces tiene ‘huequitos’; hay todo un tesoro en ellos, podemos ver qué se preparaba ahí y ver un rango de años de ese contexto específico y hace cuánto estaban enterrados ahí”, precisó.

Según el Museo, la importancia del hallazgo radica en que es poco lo que se sabe arqueológicamente de la zona de la Uruca, y este tipo de evidencia nos ayuda a comprender mejor nuestra historia.

Los arquéologos y especialistas del Museo Nacional analizarán el metate, sus piedras e incluso la tierra que tenía encima y a su alrededor para determinar los usos que se le daban. Fotografía: Museo Nacional de Costa Rica

LEA MÁS: Laboratorio de Arqueología mira hacia atrás para entender de dónde vienen los ticos

Importancia de dar aviso al Museo Copiado!

Román señaló que alertar al MNCR cuando hay hallazgos de este tipo no solo es importante para la cultura costarricense, sino también para la misma construcción, que no quedará paralizada. En estos casos específicos, en los que la obra no va a intervenir más profundamente, solo se obtienen las piezas arqueológicas y rápidamente las obras pueden continuar.

“Siempre ha habido un mito de que el Museo expropia o paraliza la obra durante meses. Eso no es cierto, porque el trabajo de arqueología, y sobre todo de rescate, es muy puntual y se restringe a recuperar lo existente. Si la obra no va a impactar más de lo que ya fue impactado solo se hace en el área precisa”, explicó Román.

La arqueóloga indicó que esto es muy diferente a cuando se hace un estudio de impacto ambiental antes de comenzar una construcción u obra más grande. Uno de los estudios previos es el arqueológico, en el cual sí se explora todo el terreno.

Sin embargo, en este caso puntual, donde no se va a excavar más, no es necesario hacer mayores inspecciones. Si en un futuro los dueños del terreno quisieran hacer una obra que requiriera cimientos más profundos, ahí las circunstancias cambiarían.

“Ahí sí tendrían que tener cuidado. Ya sabemos que podría haber más piezas y se tendrían que tomar precauciones, pero en estas circunstancias no es necesario”, dijo la especialista.

El MNCR recordó que en caso de encontrar objetos arqueológicos en una propiedad, es importante avisar mediante el correo antropologia@museocostarica.go.cr o al teléfono 2291-3468. En este sitio puede encontrarse más información www.museocostarica.go.cr/nuestro-trabajo/proteccion-patrimonio/rescate-arqueologico

LEA MÁS: 33 piezas precolombinas del Caribe Sur regresan a Costa Rica