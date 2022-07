EcoRomería invita a ser conscientes, separar residuos y dejarlos en alguno de los 28 puntos de recolección

Los romeros pueden separar los residuos y depositarlos según su categoría. Fotografía: Keyna Calderón

Mientras se camina en ruta a la basílica de los Ángeles, es normal que se sienta hambre o sed y se recurra a refrescos y comidas empacadas que ocasionan desechos de todo tipo: los orgánicos como cáscaras de fruta, los plásticos de botellas de refresco o empaques de alimentos, el aluminio de algunas latas y muchos otros que no pueden reciclarse.

La cantidad de basura que podría generarse en una peregrinación tan masiva como la romería es muy grande, pero también se dispuso de formas para evitarlo. La EcoRomería habilitó 28 puntos de recolección y separación con basureros identificados por colores que se encontrarán en la ruta desde el parque Central de San José hasta la basílica.

Los puestos de recolección de residuos se activaron este 30 de julio desde las 6 a. m. y permanecerán hasta el martes 2 de agosto a las 2 p. m. Las municipalidades involucradas contarán con centros de acopio, para recibir los residuos orgánicos y los no valorizables. Voluntarios de diferentes organizaciones ayudarán a llevar los residuos para su debida disposición.

[ Romería 2022: rostros de fe y súplica a los pies de ‘La Negrita’ ]

¿Cómo distinguirlos? Copiado!

Hay 28 puntos de recolección a lo largo de la ruta de la romería, entre el parque Central de San José y la Basílica de los Ángeles. Fotografía: Keyna Calderón

[ Romería 2022: Hermanas caminan desde Alajuelita para agradecer y celebrar la vida ]

Cada bolsa de recolección de basura está separado según rótulos de colores para que las personas puedan depositar los desechos según la categoría.

Verde, residuos orgánicos: residuos compostables, de origen vegetal; restos de alimentos, frutas, verduras, cáscaras y residuos de jardín. Se excluyen los restos de alimentos de origen animal.

Azul, envases: recipientes de plástico, se incluyen botellas plásticas, bolsas plásticas (polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad), PVC, poliestireno, polipropileno y plásticos de ingeniería. Así como pichingas, galones y cubetas plásticas que no contengan residuos de sustancias químicas peligrosas.

Envases de tetra pak: se incluyen los utilizados para la venta de leche y jugos; entre otros.

No se incluyen: botellas de productos de limpieza sucias (suavizantes de ropa, jabón, ceras, etc.), botellas o envases de alimentos sucias, botellas de productos cosméticos sucios (cremas, desodorantes, champú) plásticos sucios o mojados, vajillas desechables sucias, bolsas de alimentos como los empaques de confites, empaques de galletas, snacks, y similares.

Amarillo, aluminio: latas donde se incluyen envases de alimentos y bebidas, latas de cerveza, gaseosa, bebidas energizantes, snacks y similares. No se incluyen restos de papel aluminio empleado en las cocinas.

Latas de latón: se incluyen las latas de atún y demás alimentos enlatados.

Negro, residuos no valorizables: residuos ordinarios no valorizables, no peligrosos y sin alternativas viables de recuperación como cartón sucio, papel sucio y/o engrasado, papel carbón, papel aluminio, residuos del barrido, residuos de tela, servilletas usadas.

La EcoRomería es una iniciativa del Ministerio de Salud con las municipalidades de San José, Desamparados, La Unión, Curridabat, Montes de Oca y Cartago; así como las empresas Coca Cola, Vicesa; y Hidrobag, Ecoins, Aliarse; y las instituciones Red Concerva y la Cruz Roja.

[ ¿Va de romería? Siga estos consejos ]

Importancia Copiado!

Este es el mensaje del Ministerio de Salud para la EcoRomería.

En una actividad tan masiva como la romería, este tipo de campañas ayudan a mantener más limpia la ruta, pero también es necesario que todos los peregrinos se involucren.

“La EcoRomería es una estrategia ambiental que contribuye en una actividad tan grande como la romería donde participan cientos de personas lo cual debe aprovecharse para educar sobre el manejo adecuado de los residuos y la importancia del reciclaje”, comentó Carolina Gallo Chaves, viceministra de Salud.