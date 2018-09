Wackernagel indicó también que la longevidad de las personas, de igual manera, debe ser un aspecto tomado en consideración, ya que “como vivimos más años ahora, no es posible retirarnos al cumplir 50, o, 60, pero tal vez al llegar a 65 ya no tengamos que trabajar 40 horas a la semana, tal vez solo dos días, pero no es posible vivir más tiempo y retirarnos más joven".