“Si yo viviera en las Islas Marshall (océano Pacífico), el tema de cambio climático lo entendería perfectamente, ahí no hay nadie que no esté preocupado por ello; en Rusia, Estados Unidos y Costa Rica, hay mucha gente que no ha visto afectado su estilo de vida no se ve afectado, en este momento, por el cambio climático y por ello lo ven como algo alejado e hipotético", indicó el ministro.