Científicos descubren en Costa Rica primer caso de cocodrilo hembra virgen que se reprodujo

Un equipo de científicos extranjeros anunció este miércoles el descubrimiento del caso de una hembra de cocodrilo que habita en un zoológico de Costa Rica, la cual siendo virgen, logró reproducirse.

De acuerdo con la investigación publicada en la revista Biology Letters, el inédito suceso ocurrió con un animal que llevaba 16 años en cautiverio. Un día, sus cuidadores hallaron misteriosamente poco más de una docena de huevos en su recinto.

La publicación no identifica cuál es el zoológico o en qué lugar de Costa Rica.

La aparición de los huevos no es del todo rara, pues está documentado que los cocodrilos pueden ponerlos pero estos luego no se desarrollan: no hay crecimiento dentro de la cáscara.

Lo asombroso de este caso es que uno siguió madurando en una incubadora hasta convertirse en un feto que llegó a ser 99,9% genéticamente idéntico a la madre.

Este fenómeno llamado partenogénesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas, que se da con cierta frecuencia en crustáceos, insectos, anfibios y a veces en especies de peces y, excepcionalmente, hasta en aves.

El animal dentro del huevo se formó a la perfección pero nació muerto. Aun así, eso representa un hito porque nunca antes se había descubierto científicamente un “nacimiento virginal” en cocodrilos como también se llama al fenómeno.

En su artículo publicado en Biology Letters, los autores explican que, a diferencia de todos los casos previamente registrados de partenogénesis en vertebrados, los cocodrilos carecen de cromosomas sexuales y la determinación del sexo de sus crías está controlada por la temperatura donde viven.

“Aquí, utilizando datos de secuenciación del genoma completo, proporcionamos, según nuestro conocimiento, la primera evidencia de partenogénesis facultativa en un cocodrilo, el cocodrilo americano, Crocodylus acutus”, indica la publicación.

Según el estudio, los datos respaldan la tesis de una automezcla de fusión terminal (material genético de la madre) como mecanismo reproductivo; un hallazgo que sugiere un origen evolutivo común de partenogénesis facultativa en reptiles, cocodrilos y aves.

Con el hallazgo, agregan los investigadores, queda así documentado este fenómeno en las dos ramas principales de los arcosaurios existentes (los arcosaurios o reptiles dominantes comprenden los cocodrilos y las aves actuales descendientes de los dinosaurios).

“Este descubrimiento ofrece información tentadora sobre las posibles capacidades reproductivas de los parientes arcosaurios extintos de los cocodrilos y las aves, en particular los miembros de Pterosauria y Dinosauria”, dice el documento.

En lenguaje llano, este descubrimiento sugiere que esto ocurría entre los dinosaurios.

¿Por qué ocurre esto? Copiado!

Warren Booth, profesor asociado de Virginia Tech, es uno de los autores del estudio e investigadores de los huevos hallados en Costa Rica.

En declaraciones al The New York Times, Booth explicó que la ocurrencia de partenogénesis es más usual de lo que se cree gracias a los adelantos actuales en análisis genético que facilitan identificar animales nacidos así.

Según el investigador, estos individuos pueden llegar hasta la edad adulta y aparearse pero no siempre son las criaturas más saludables por razones genéticas.

Una posible explicación, agregó Booth al diario estadounidense, es que la partenogénesis le dé a una especie la capacidad de sobrevivir periodos prolongados cuando no hay pareja disponible.

Según esto, un individuo nacido así que tenga en gran parte los mismos genes que su progenitor, podría vivir lo suficiente hasta hallar pareja, lo cual permitiría la reproducción sexual y luego producir una descendencia más resistente.

No obstante, también es posible que la partenogénesis sea nada más un rasgo que la evolución podría eliminar, expresó Booth al hacer notar también que no es necesariamente una respuesta a la falta de pareja.