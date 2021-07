‘Creación de robots androides no trata de sustituir a humanos’

GEMINOID DK PARA LN (Nichlas Hansen)

Geminoid DK es un robot hiperrealista que mueve la cabeza y el torso. Aunque carece de inteligencia propia, su presencia en un lugar siempre llama la atención. De hecho, para esto fue diseñado pues sus creadores se concentran en descifrar cuáles son las reacciones de la gente cuando él está cerca. Ese androide que “habla” gracias a la ayuda de un teleoperador fue construido en Tokio por la compañía Kokoro Inc. y “copió” la apariencia del profesor Henrik Scharfe, de la Universidad de Aalborg, Dinamarca.

El robot y el profesor Scharfe, quien supervisó su diseño, visitarán Costa Rica como parte de la IV Olimpiada Nacional de Robótica. Se presentarán este viernes a las 10 a. m. en el auditorio del Banco Nacional, oficinas centrales en San José. Él conversó en exclusiva con La Nación sobre su experiencia con Geminoid DK.

¿Por qué investigar y crear robots similares a los humanos?

Hay varias razones para trabajar con robots humanoides (robots con algunos rasgos humanos) y con los robots androides (robots muy parecidos a los humanos). El antiguo sueño de construir máquinas a nuestra semejanza se encuentra en la mayoría de las culturas. Para algunos, esto puede parecer un sacrilegio, pero para mí es un homenaje a las propiedades maravillosas del cuerpo humano. Este y el cerebro funcionan como puntos de referencia en la labor científica.

¿Cuál es el legado de este tipo de investigación?

Conocemos y comprendemos el mundo a través de nuestros cuerpos. En cierto sentido, es natural profundizar esta comprensión mediante máquinas que se parecen a nosotros.

En el proceso de aprendizaje de los seres humanos, los niños suelen ver a sus padres para saber si lo que hacen está bien o mal. ¿Cómo podrían influir robots similares en los humanos en un proceso de este tipo?

Cualquier nueva tecnología trae nuevas posibilidades y eventuales inconvenientes. Me imagino un futuro donde los robots humanoides y androides desempeñarán un papel importante en nuestra vida cotidiana. Participar en este tipo de preguntas es muy importante para mí, y ha sido una parte esencial del proyecto Geminoid desde el principio.

”El riesgo que usted menciona es ciertamente algo que requeriría de la deliberación tanto del público en general como de los diseñadores de robots. Para mí, el desarrollo de androides no trata de sustituir a los seres humanos ni las interacciones importantes entre nosotros”.

¿Cómo reacciona la gente ante el Geminoid DK?

Las reacciones dependen de la edad, el sexo y la situación. Lo que los adolescentes encuentran divertido puede ser extraño para los niños más pequeños, y viceversa.

”Las mujeres reaccionan de manera más fuerte a los detalles, mientras que los hombres están más preocupados por el panorama general. Hay una gran diferencia entre los patrones observados cuando el Geminoid está en exhibición y cuando está en los escenarios más naturales, donde realiza una función relevante. Hemos visto cómo la comunicación entre los seres humanos y el androide puede sostenerse durante largos períodos, en los que hay un propósito compartido por ambos; por ejemplo, dando una conferencia en una clase de una universidad o como maniquí en una tienda”.

El robot Geminoid DK se ve igual a usted. ¿Esto le resulta molesto?

En algunas ocasiones siento un cierto vínculo con el Geminoid, como si hubiera una especie de esfera personal en torno a los dos.

¿Cómo reacciona la gente cuando los ve a ambos?

Las reacciones son mucho más fuertes cuando la gente nos conoce al mismo tiempo. Hace poco hice una presentación en la conferencia de ética informática. Geminoid se dirigió a los presentes mientras yo me senté en la primera fila. Después de las dos primeras frases me levanté y me hice cargo. Luego, los presentes me confesaron que al principio pensaron que era yo pretendiendo ser un robot.

¿Por qué les interesa conocer cuáles son las reacciones de las personas cuando se enfrentan al robot Geminoid DK?

Muchos expertos prominentes en el área de la robótica han especulado que en el futuro podría haber un marcado uso de los robots domésticos, equivalente a la industria del automóvil en la actualidad. Esa es una verdad a medias. La próxima generación vivirá, trabajará y jugará con los robots con la facilidad que hoy tiene con los teléfonos inteligentes; pero la ciencia apenas empieza a entender qué tipo de robot debe utilizarse y para cuál propósito.

”Los androides son solo una pequeña fracción de la próxima generación de robots, pero son nuestra fuente para comprender cómo seres humanos y robots podemos funcionar juntos”.