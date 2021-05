Gracias a las repeticiones y ahora la transmisión en línea, el atractivo del programa ha atravesado generaciones, con espectadores demasiado jóvenes para recordar frases emblemáticas como el "We were on a break" ("Estábamos en un descanso") de Ross (Schwimmer), o el famoso "How you doin'?" con el que un sonriente Joey (LeBlanc) abordaba a las mujeres.