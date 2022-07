Espectáculo de Dave Chappelle cancelado por sus bromas "transfóbicas"

La famosa sala First Avenue de Minnesota canceló el espectáculo del comediante Dave Chappelle pocas horas antes de su inicio, ante protestas de la comunidad y personal del local por considerar que sus chistes son transfóbicos.

La actuación de Chappelle del miércoles se cambió al Varsity Theater de Minneapolis, donde también actuará el jueves y el viernes.

Las bromas del humorista, en las que que afirma que "el género es un hecho", han originado protestas en las calles y en Internet, en las cuales han participado colectivos como GLAAD, un grupo de vigilancia de los medios de comunicación y de defensa de los derechos, y la Coalición Nacional de Justicia Negra.

"Al personal, a los artistas y a nuestra comunidad, los escuchamos y lo sentimos", dijo First Avenue en un comunicado.

"Sabemos que debemos mantenernos en los más altos niveles de exigencia, y sabemos que los hemos defraudado. No somos sólo una caja negra con gente dentro, y entendemos que First Avenue no es solo una sala, sino que tiene sentido más allá de nuestras paredes."

Chappelle, ganador del Premio Mark Twain de Humor en Estados Unidos de 2019, fue acusado de atacar a la comunidad transgénero en sus espectáculos de comedia, especialmente en el monólogo "The Closer" en octubre, que algunos activistas protestaran por considerar que fomentaba la discriminación.

El intérprete ha continuado con sus bromas y Netflix defendió la "libertad creativa" de Chappelle como motivo para mantener disponible la serie, estrenada en 2021.

La sala First Avenue, conocida por ser una de las localizaciones de la película de Prince "Purple Rain" de 1984, aseguró que "creemos en la diversidad de voces y en la libertad de expresión artística", pero "perdimos de vista el impacto que esto tendría".

"Sabemos que algunos no estarán de acuerdo con esta decisión; son bienvenidos a enviar sus comentarios", añadió el local.

