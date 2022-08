El Niza ficha al arquero danés Kasper Schmeichel

El arquero internacional danés Kasper Schmeichel (35 años), hasta ahora en el Leicester inglés, fichó por el Niza, anunció este miércoles el club francés.

El jugador semifinalista de la pasada Eurocopa y 84 veces internacional con Dinamarca ha sido guardameta del Leicester desde 2011 y ha jugado con ese equipo 479 partidos.

Con el club inglés ganó principalmente la Premier League en 2016, pero también la Copa de Inglaterra y la Community Shield en 2021.

Es considerado un líder del vestuario y en el Niza, junto al capitán brasileño Dante, tendrá seguramente esa responsabilidad.

El coste de la operación por el danés, que pasó este miércoles el reconocimiento médico, no fue desvelado y tampoco la duración del contrato. Según diferentes fuentes cercanas al club, la duración de la relación sería por dos temporadas.

Desde la apertura del mercado, Schmeichel es el sexto fichaje del Niza para el curso 2022-2023. Entre los recién llegados destaca el mediocampista francés Alexis Beka Beka (ex Lokomotiv Moscú), el galés Aaron Ramsey (ex Juventus) o el joven internacional sub-21 italiano Mattia Viti (ex Empoli).

Según diferentes fuentes, Schmeichel, que efectuó toda la pretemporada con el Leicester, podría estar en el desplazamiento del Niza a Toulouse, el domingo en la primera jornada de la Ligue 1 francesa.

