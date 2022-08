Comunicado de prensa de Business Wire: Tigo

Tigo Energy, Inc., el proveedor líder de Flex MLPE (electrónica de potencia a nivel de módulo) de la industria solar, anunció hoy que demostrará su liderazgo con una sesión educativa sobre el apagado rápido, el monitoreo y la optimización solar en la 2022 Energy Expo (Expo de Energía 2022) en Miami, Florida. En la feria, los representantes de Tigo también estarán disponibles para que los instaladores de energía solar respondan preguntas sobre la cartera de dispositivos Flex MLPE de la empresa, incluido el Tigo RSS Transmitter con tecnología Pure Signal?, diseñado para mejorar la calidad de la señal de comunicación por línea eléctrica (powerline communication, PLC), y la nueva línea de productos Tigo TS4 MLPE de 25 amperios que admiten los últimos módulos solares bifaciales y de alta potencia.

Los productos de apagado rápido Tigo TS4 permiten reducciones significativas en el equilibrio del sistema (balance-of-system, BOS) y los costos de mano de obra debido a un diseño de montaje de marco confiable sin pernos que requiere solo 10 segundos para instalar y no necesita cableado de tierra adicional. Cuando se implementa con los transmisores Tigo RSS con Pure Signal, la tecnología de apagado rápido de Tigo permite reducir el tendido de cables y reduce el impacto de la interferencia electromagnética en los sistemas solares a gran escala. Los dispositivos de apagado rápido Tigo TS4 tienen certificación IEC y UL para aceptación global y cumplen con las especificaciones de apagado rápido NEC 2017 y 2020 690.12 cuando se instalan con el transmisor Tigo RSS y un inversor con certificación UL PVRSS o un inversor con un transmisor integrado certificado por Tigo. A través del programa Tigo Enhanced, los clientes e instaladores de Tigo también tienen la libertad de elegir el equipo adecuado para sus proyectos solares a través de un emparejamiento simple y listo para usar con inversores de los principales proveedores.

"Nuestra colaboración con Tigo continúa creciendo y estamos encantados de tener acceso a tecnología de apagado rápido de alta calidad para nuestros clientes en Puerto Rico", afirmó Orlando R. Lopez de Victoria, presidente de Juapi Energy. "La combinación de la experiencia en el mercado de Tigo y las soluciones MLPE confiables ayudan a garantizar comunicaciones de PLC sólidas mientras reducen los costos de materiales a través del diseño optimizado del sistema".

Inicialmente introducido en los Estados Unidos a través del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC), el apagado rápido proporciona una forma segura de detener o reducir el voltaje y la corriente de una matriz fotovoltaica (photovoltaic, PV). La tecnología permite que los bomberos y otros socorristas, así como el personal de mantenimiento o los propietarios de viviendas, realicen su trabajo de manera segura al reducir los riesgos eléctricos.

"Como una de las ferias comerciales que sirven a los profesionales de la energía solar en todo el Caribe y América Latina, Energy Expo es una gran oportunidad para que nos conectemos con socios instaladores como Juapi Energy en esta región", señaló James Dillon, director de marketing de Tigo Energy. "Con los requisitos de cierre rápido establecidos o implementados en América Latina, y las instalaciones solares que continúan creciendo, espero compartir parte de nuestra experiencia en este tema con la audiencia en Miami".

El Sr. Dillon hablará sobre seguridad de apagado rápido con una presentación titulada "Rooftop Solar Mature: Keeping Customers, Employees, and First Responders Safe" (Maduración de la energía solar en el tejado: mantener seguros a los clientes, empleados y socorristas) el miércoles 24 de agosto de 2:00 a 2:30 p. m. en la Sala de Exposiciones. En las sesiones, los asistentes pueden aprender cómo garantizar la seguridad de los propietarios del sistema, los instaladores de energía solar y los socorristas.

Para obtener más información sobre las soluciones Tigo Flex MLPE en Energy Expo del martes 23 de agosto al jueves 25 de agosto de 2022, comuníquese con el equipo de ventas local aquí.

Tigo Energy, el líder mundial en Flex MLPE (electrónica de potencia a nivel de módulo), diseña productos innovadores de conversión y almacenamiento de energía solar que brindan a los clientes más opciones y flexibilidad. La plataforma Tigo TS4 aumenta la producción solar, reduce los costos operativos y mejora la seguridad. Cuando se combina con la plataforma de Inteligencia energética (EI) de Tigo, ofrece información a nivel de módulo, de sistema y de flota para maximizar el rendimiento solar y minimizar los costos operativos. La solución solar residencial Tigo EI, una solución flexible de energía solar y almacenamiento para instalaciones domésticas, completa la cartera de tecnología de energía solar de la empresa. Tigo se fundó en Silicon Valley en 2007 para acelerar la adopción de la energía solar, y su equipo global apoya a los clientes cuyos sistemas producen de manera confiable gigavatios hora de energía solar segura en siete continentes. Puede encontrarnos en www.tigoenergy.com.

