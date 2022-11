Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE da la bienvenida a 4iG como su 32º miembro operador. La diversa membresía de O-RAN cuenta actualmente con más de 330 empresas e instituciones de todo el mundo que desarrollan conjuntamente el ecosistema abierto de RAN.

Se elige la dirección de O-RAN ALLIANCE para el periodo 2022-2024

El 24 de octubre de 2022, la Asamblea General de O-RAN ALLIANCE concluyó la elección de la Junta Directiva de la alianza para el próximo período 2022-2024. La elección se llevó a cabo de acuerdo con la Constitución de O-RAN ALLIANCE, que establece normas claras para el funcionamiento de la alianza según los criterios de la OMC. La Junta sigue funcionando con su configuración completa de 15 operadores de redes móviles líderes, sin cambios respecto al mandato anterior. Para ver la lista completa de los miembros de la Junta de O-RAN, consulte nuestro sitio web.

El Dr. Alex Jinsung Choi, SVP Group Technology en Deutsche Telekom, fue elegido como nuevo presidente de la Junta. El Dr. Choi había ejercido anteriormente como director de operaciones de O-RAN ALLIANCE desde su fundación en 2018. En la presidencia sustituye a Andre Fuetsch, que fue presidente desde 2018 hasta su jubilación de AT&T en agosto de 2022.

"La recientemente elegida dirección de O-RAN ALLIANCE se mantiene plenamente comprometida con la misión de O-RAN de transformar las redes de acceso radioeléctrico hacia una RAN abierta, inteligente, virtualizada y totalmente interoperable", afirmó el Dr. Alex Jinsung Choi, presidente de O-RAN ALLIANCE y SVP de Tecnología de Grupo de Deutsche Telekom. "Partiendo de su base de especificaciones, desarrollo de software abierto y esfuerzos de prueba e integración, O-RAN seguirá buscando formas de facilitar el ecosistema de RAN abierta hacia un rápido progreso de los despliegues comerciales".

Stefan Engel-Flechsig fue nombrado por la Junta Directiva como director de operaciones de O-RAN ALLIANCE. Stefan tiene una larga carrera profesional en el sector de la telefonía móvil y ha apoyado a O-RAN como asesor jurídico desde el lanzamiento de la asociación.

"Desde su lanzamiento, O-RAN ALLIANCE es una organización técnica abierta y transparente en la que tanto los operadores tradicionales como los emergentes de la industria o las instituciones académicas pueden unirse y contribuir a cualquiera de sus esfuerzos", afirmó Stefan Engel-Flechsig, director de operaciones de O-RAN ALLIANCE. "Sobre la base del principio del consenso, O-RAN ALLIANCE está bien posicionada en la industria móvil mundial para cumplir su misión".

Las reuniones presenciales impulsan el progreso de los grupos técnicos de O-RAN

En octubre de 2022, después de 3 años, O-RAN ALLIANCE reanudó con éxito las reuniones presenciales de sus Grupos de trabajo y Grupos de enfoque, con más de 500 participantes de 148 empresas de todo el mundo. Las reuniones presenciales impulsan en gran medida el progreso de los esfuerzos de O-RAN.

Durante la semana de la reunión también tuvo lugar el primer taller del Grupo de investigación para las nuevas generaciones de O-RAN. Para consultar el resumen del taller, consulte nuestro anuncio web.

En 2023, O-RAN tiene previsto celebrar 3 reuniones presenciales de sus miembros en diferentes regiones. La reunión se preparará respetando plenamente la normativa vigente en materia de salud y viajes, y permitirá la participación a distancia de los delegados que no puedan viajar.

Se publican 53 documentos técnicos de O-RAN desde julio de 2022

Los Grupos de trabajo y Grupos de enfoque de O-RAN ALLIANCE publicaron recientemente 53 nuevos documentos técnicos que completan su Publicación 002. Incluye dos nuevos títulos de especificaciones:

-- A1 interface: Use Cases and Requirements (Interfaz A1: Casos de uso y requisitos): la primera especificación de casos de uso de la interfaz A1 con un diagrama de flujo de nivel 2

-- The specification on a new E2 Service Model (E2SM), Cell Configuration and Control (La especificación de un nuevo modelo de servicio E2 (E2SM), configuración y control de células): que cubre la configuración y el control de los recursos a nivel de Cell (célula) y slice (segmento) para el caso de uso de la fragmentación de la red

Para más detalles sobre las especificaciones O-RAN recientemente publicadas, lea nuestro anuncio web. Todas las especificaciones de O-RAN están disponibles para su descarga en nuestro sitio web.

Mayor alineación de O-RAN ALLIANCE y el Proyecto de Infraestructura de Telecomunicaciones (TIP, por sus siglas en inglés)

El 25 de octubre de 2022, durante la Cumbre de Open RAN en Fyuz en Madrid, O-RAN y TIP anunciaron una mayor alineación de sus propuestas de valor y entregables para complementarse mutuamente de manera óptima.

O-RAN y TIP se alinean regularmente para garantizar que los paquetes de características de O-RAN MVP y las hojas de ruta de las versiones estén sincronizadas con los TIP Blueprints. El TIP hace referencia a las especificaciones técnicas y de prueba de O-RAN y los miembros de TIP ayudan a mejorarlas a través del proceso de solicitud de cambios. O-RAN y TIP reconocen mutuamente los resultados de las pruebas realizadas en los Centros de prueba e integración abiertos (Open Testing and Integration Centers - OTIC) y el Laboratorio comunitario TIP.

La alineación entre O-RAN y TIP permite al ecosistema agilizar el desarrollo de productos basados en O-RAN, verificar las interfaces y la interoperabilidad de los componentes, y demostrar la funcionalidad y el rendimiento operativo de las soluciones RAN abiertas que están disponibles comercialmente.

