Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global firma un acuerdo de colaboración con Maj Consulting, con lo que refuerza sus capacidades en África Oriental Central a medida que la organización continúa su expansión en la región.

Maj Consulting, fundada en 2015, es una firma que presta servicios integrales de asesoramiento tributario y empresarial en Ruanda y que ha crecido rápidamente en los últimos años. Dirigida por el director gerente James Muigai, Maj Consulting ofrece soluciones en impuestos internacionales y transferencia de precios, cumplimiento tributario, asesoramiento para inversores, asesoramiento sobre riesgos, consultoría gerencial, elaboración de informes financieros, gestión de nóminas y servicios de asesoramiento empresarial.

"Nuestro equipo multidisciplinario de profesionales está dedicado a brindar soluciones holísticas para las operaciones comerciales de nuestros clientes", dijo el director gerente James Muigai. "Reconocemos una visión compartida con Andersen Global que se hace eco de nuestro impulso por superar las expectativas de nuestros clientes y nuestra colaboración nos posiciona para expandir nuestras capacidades a nivel mundial".

"Maj Consulting compite con algunas de las más grandes firmas internacionales en la región y ha triunfado en establecer vínculos de confianza con sus clientes", indicó Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen. "Ruanda ha demostrado ser un mercado importante para nuestros esfuerzos de expansión y estoy seguro de que James y su equipo serán una incorporación valiosa a nuestra plataforma actual".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 11 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 360 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

