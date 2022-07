Cinco destaques de las nominaciones a los Emmy

La serie dramática "Succession" está al frente de la carrera por los premios Emmy de la Academia de Televisión, que este año recibió un número récord de postulaciones cuando la industria retoma el ritmo de producción de los tiempos prepandemia.

Estos son cinco destaques del anuncio este martes de los nominados a la 74ª edición de los premios Emmy:

El comediante Dave Chappelle se vio en medio de una controversia cuando calificaron de transfóbico parte de su repertorio incluido en el especial de Netflix del año pasado "The Closer".

Manifestantes se apostaron al frente de la sede del gigante del streaming en octubre acusando a Netflix de lucrar con discursos de odio en el programa, en el cual Chappelle afirma que "el género es un hecho".

En mayo, Chappelle fue atacado por una persona del público mientras realizaba una presentación en el marco del festival de comedia "Netflix es un chiste", en Los Ángeles.

Pero nada de esto le quitó el entusiasmo a los 20.000 votantes de la Academia, que lo nominaron para mejor especial de variedades pregrabrado.

La lista de nominados este martes trajo conquistas para las mujeres cuya representación ha sido tradicionalmente desigual en las categorías técnicas, así como de dirección y redacción en los Emmy y otros premios del espectáculo.

Casi la mitad de las nominaciones en el campo de dirección fueron para mujeres incluyendo a Amy Poehler ("Lucy and Desi") y para Lorene Scafaria por la serie dramática "Succession".

Las mujeres también ganaron 40% de las nominaciones en la categoría de guiones.

El actor Chadwick Boseman, quien falleció en agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon, estuvo nominado el año pasado al mejor actor por su participación en el drama "Ma Rainey's Black Bottom", sin embargo perdió con la estatuilla yendo a manos de Anthony Hopkins.

Los Emmy de este año representan probablemente una última oportunidad de alcanzar la gloria en los premios para la difunta estrella, que puso voz a una versión de su personaje de "Pantera Negra" en la serie de animación de Marvel "What If...".

La exestrella de la serie "Arrested Development", Jessica Walter, quien falleció el año pasado, también fue nominada por su rol en "Archer".

Las galas de premios suelen encontrar formas creativas de nominar a grandes nombres de fuera de la industria del entretenimiento, y la categoría de mejor narrador este año parece ser el camino para los Emmy.

Entre los nominados está el veterano naturalista David Attenborough ("The Mating Game") y la oscarizada actriz Lupita Nyong'o ("Serengeti II").

Pero la categoría trae además otro duelo: enfrenta al gran jugador de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar ("Black Patriots: Heroes Of The Civil War") con el expresidente Barack Obama ("Our Great National Parks").

El exmandatario estadounidense tendrá la oportunidad de añadir un Emmy a su repisa donde ya están un Premio Nobel y dos Grammy.

La novela del oeste "Yellowstone", protagonizada por Kevin Costner, estrenó su cuarta temporada con 11 millones de espectadores, sin embargo no consiguió ninguna nominación a los Emmy este martes.

La serie sólo fue nominada una única vez a los Óscar de la televisión, el año pasado en una una categoría.

Los votantes de la Academia parecen haber sido desalentados por el espacio de la serie en la relativamente pequeña cadena de cable de Paramount, o por sus ostensibles inclinaciones conservadoras, aunque "Yellowstone" ha aumentado recientemente su popularidad en los estados liberales de Estados Unidos.

amz/pr/gm