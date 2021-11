Multiplicación de soluciones de pagos digitales conlleva más innovación y seguridad

Los métodos de pago alternativos están destinados a crecer, a multiplicarse y a seguir innovando. La propagación del COVID-19 puso de manifiesto las desventajas del papel moneda o del dinero en efectivo, lo que disparó la cantidad de transacciones en comercios electrónicos y con otras modalidades para hacer transacciones.

Los primeros esfuerzos de implementar pago sin contacto en Costa Rica datan del 2017 por parte de Visa, cuando se empezó a aplicar la opción directamente a las tarjetas de débito o crédito acercándolas a los datáfonos.

Cuatro años después la oferta de modalidades se ha ampliado rápidamente, siempre conllevando protocolos estrictos de seguridad y de innovación constante.

“Vemos los pagos sin contacto como catalizador de la nueva generación de pagos. Hemos trabajado de forma conjunta con bancos emisores, socios comerciales, adquirientes y afiliadoras para implementar esta tecnología” — Roberto González, Gerente General de Visa Costa Rica.

Uno de los pasos más recientes que ha venido expandiendo por la región es la implementación de wearables, o artículos portables. Esto incluye relojes, pulseras, anillos, brazaletes, entre otros. Cada una está asociada a una tarjeta de crédito o débito y brinda la facilidad de utilizarla en cualquier punto de pago que tenga habilitada dicha facilidad.

Los wearables se ofrecen como prácticos tomando en cuenta circunstancias como una persona que debe salir a correr y no quiere llevar tarjetas, billeteras físicas o inclusive su teléfono móvil.

Roberto González, Gerente General de Visa Costa Rica “Los pagos sin contacto ayudan tanto a los clientes como a los comercios, pues hacen más ágiles las transacciones, son pagos más seguros y aportan a la inclusión financiera”.

La llegada al país de Apple Pay también ha contribuido a diversificar las opciones para los consumidores. Se trata de la posibilidad de que, desde un teléfono iPhone o desde un reloj Apple Watch se hagan pagos. “Para Visa fue de gran satisfacción introducir al mercado esta tecnología y hacer que ya esté disponible. El trabajo se hizo junto con bancos emisores y socios importantes”, asegura González.

La seguridad como garantía de la innovación

Conforme se acelera la multiplicación de formas de pago, también se deben incrementar los protocolos de seguridad y ciberseguridad. El ecosistema con la tecnología Visa Token Service funciona para que, por medio de un token de 22 dígitos, se le dé un respaldo que va asociado directamente desde un dispositivo a la tarjeta a la que está ligado.

Eso quiere decir que un usuario puede tener un token para su teléfono móvil, otro para una computadora y uno más para su brazalete para pagos. Y todos ellos pueden estar asociados a una misma tarjeta. De esta forma se reducen los riesgos de vulnerar la seguridad de la cuenta bancaria en cuestión. Esta es una evolución de otras barreras de seguridad como el reconocimiento de huella digital o el reconocimiento facial.

“En Visa la seguridad es parte de nuestro ADN. Cualquier solución de pago que se lance tuvo tiempo y dinero invertido para garantizar que la solución sea segura”. — Roberto González, Gerente General de Visa Costa Rica.

La penetración de estas modalidades de pago en Costa Rica ha permitido su implementación en diferentes sectores de impacto nacional. Uno de estos casos es el del transporte público. En coordinación con el Banco Central de Costa Rica, Visa ha sido capaz de aplicar el sistema de pago abierto e interoperable en los trenes de Incofer. La posibilidad se expandiría al sistema de buses en dos o tres años.

Los beneficios que se verían en estos casos conllevan ahorro de tiempo, una mayor inclusión financiera y más seguridad, tanto para el consumidor como para los comercios u oferentes de servicios.

González pone como ejemplo de la inclusión financiera el caso de un vendedor de artesanías que no está acostumbrado a ofrecer pagos que no sean en efectivo. Con la mayor inclusión y la amplia oferta de opciones a su disposición, este vendedor puede recibir ahora pagos por modalidades como Tap to Phone (en el que el teléfono móvil se convierte en una especie de datáfono). Esta es una opción que en Costa Rica ya se ofrece de entidades financieras como Banco Popular, Pei y Banco Promerica.

Todas estas opciones han sido propulsadas por las necesidades que ha conllevado el entorno pandémico, entre el 2020 y 2021. “Nuestro compromiso como empresa líder en Costa Rica es seguir trayendo métodos de pago seguros e innovadores para contribuir a seguir ofreciendo soluciones cada vez para más personas”, concluye el Gerente General de Visa Costa Rica.