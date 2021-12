Evita que el home office te traiga consecuencias con estos consejos

El Dr. Fernández Jordán afirma que es mejor prevenir que corregir. Con esto, hace referencia a que, si bien el ejercicio no soluciona todos los problemas del sistema musculoesquelético, si puede prevenir una gran parte de los trastornos que lo afectan.

Como tal, el problema de estar sentado no es como permanecer estático, sino que empezamos a perder tolerancia a hacer otro tipo de actividades. Esto aplica a la población en general, ya que si tienes algún tipo de lesión o sufriste algún tipo de traumatismo será necesario que un especialista te supervise detenidamente mientras recuperas tu fuerza.

Es importante que consideres que lo ideal sería que no esperes a que algo te duela para acudir con un especialista. Si notas que tu vida se ha vuelto muy sedentaria, acércate a un profesional para que pueda asesorarte e indicarle la mejor manera de iniciar algún tipo de actividad física.

“Es difícil dar un consejo para aliviar alguna molestia sin tener el contexto de la rutina del paciente. El motivo más común de consulta es el dolor de espalda, mayormente baja y su tratamiento dependerá de factores como si haces o no actividad física, tu edad y hace cuánto tiempo has tenido esa molestia” indica el Dr. Fernández Jordán. Él culmina enfatizando lo importante que es acudir con un especialista que pueda examinar tu caso de manera adecuada y darte los consejos exactos para ayudar a que tu cuerpo no tenga ningún tipo de incomodidad.

Fuente: Dr. Diego Fernández Jordán, Especialista en Fisioterapia. Obtuvo un Título en la Licenciatura en Fisioterapia otorgado por la Universidad del Valle de México. Es experto en temas como Traumatismo, Lesiones y Fracturas.