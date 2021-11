Campaña del INAMU pone sobre el tapete desgarradora y alarmante realidad sobre la violencia hacia las mujeres

En promedio, cada 2 horas, se registra un femicidio en América Latina, siendo esta la región más letal para las mujeres, después de África, según datos divulgados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el caso de Costa Rica, en lo que va de este año (de enero a octubre 2021), se han registrado 51 muertes violentas de mujeres, de las cuales 11 corresponden a femicidios, 33 se encuentran en investigación y los 7 restantes son homicidios, según cifras del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, del Poder Judicial

La violencia contra las mujeres es estructural, está inmersa en la base de la sociedad, generando que sea imperceptible dentro de la cultura machista, y que por ende no se cuestione.

Ello implica que también esté presente en la música, la publicidad, los contenidos de las redes sociales y los medios de comunicación, lo que es llamado violencia simbólica. En todo esto pueden evidenciarse expresiones que denigran a las mujeres, contenido sexista que se consume en redes sociales y en medios de comunicación, entre otras informaciones masivas que tienen severas consecuencias en el imaginario de la sociedad y que, incluso, adopta otros tipos de violencia, como la física.

En el marco del Día Nacional e Internacional para la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, y pensando en la realidad que atraviesa la sociedad actual, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) lanza una campaña que invita a las personas a reflexionar sobre cómo la información que consumimos – de forma consciente o inconsciente– se traduce en diferentes formas de violencia hacia las mujeres.

Se trata de la campaña No sigamos reproduciendo la violencia, la cual está presente en redes sociales y que produjo de forma paralela a la creación de un artista ficticio llamado “El Macho Superior”, una figura que representa los pensamientos y actuaciones sexistas de la misma sociedad.

“El material de la campaña fue creado a partir de la violencia que las mujeres reciben, ha sido sacado de las mismas redes sociales, porque queremos hacer emerger lo invisible”, explica Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU.

“Esta es una campaña que rompe con lo establecido en un momento de transformaciones. Estamos frente a un cambio de época y de paradigma y tenemos que reaccionar. Probablemente es una campaña que incomoda, pero es lo que buscamos, que genere reacción para que la gente se ponga a pensar”. — Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU

Marcar la diferencia en las nuevas generaciones

Según explicó la jerarca del INAMU, la campaña No sigamos reproduciendo la violencia busca tocar al grueso de la población, pero sobre todo a los y las adolescentes, entre quienes se espera provocar una reflexión.

“La campaña también es una llamado a los medios de comunicación a no reforzar estereotipos. Cuando una mujer es asesinada no es un crimen pasional, es el resultado de violencia que viene dada desde la socialización en la casa hasta los medios de comunicación que tienen el poder de reproducir roles, sistemas de pertenencias que no son los que están atravesando las personas de carne y hueso”, explica Guerrero.

“Con la campaña buscamos hacer visible lo invisible, porque son condiciones tan arraigadas (la agresión hacia las mujeres) que la gente las ha normalizado, y con tal de no recibir bullying estamos dispuestas a aceptar todo esto. Las personas tienen que deconstruir su imaginario sobre la sexualidad”. — Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU.

Muchos frentes por abarcar

No sigamos reproduciendo la violencia estará presente durante dos meses en redes sociales, y se complementará con una serie de acciones para retroalimentar a la población, las cuales buscan promover la reflexión. “Estamos buscando espacios en la agenda para reunirnos con directoras y directores de medios de comunicación, y realizando capacitaciones mediante Canara con comunicadores de la radio, para que tengan una caja de herramientas (para concientizar sobre el tema). Necesitamos una alianza muy fuerte porque esta es una realidad que no podemos negar; lo que podemos hacer que las personas decidan y tengan referentes”, apuntó la ministra de la Condición de la Mujer.

Adicionalmente, este 25 de noviembre, el INAMU realizará un llamado a las y los candidatas a la presidencia para que adquieran un compromiso público para erradicar todas las formas de violencia y ejecuten acciones concretas para promover la autonomía económica de las mujeres.

¿Cómo denunciar?

El INAMU pide a la población que denuncie estos hechos, acudiendo a las siguientes instancias, según el tipo de violencia a la que se vio expuesta:

· Violencia física: interponer su denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o la Fiscalía más cercana.

· Violencia simbólica: exponer al agresor en las redes sociales, acudir al OIJ y a la Fiscalía más cercana. También se puede denunciar la publicidad sexista en la Oficina de Control de Propaganda por medio del WhatsApp 8701-9591, del Facebook https://www.facebook.com/Oficinadecontroldepropaganda o a través del correo ocontroldepropaganda@mgp.go.cr

· Violencia institucional: denunciar ante las Contralorías de Servicios de la institución correspondiente.