“Al lograr una puntuación general de la cámara de 84, el Samsung Galaxy A71 no tiene un rendimiento superior ni para imágenes fijas ni para video en nuestro análisis, pero no está demasiado lejos de otros rangos medios, como el propio Samsung A50, el Nokia 7.2 o el Motorola One Zoom. Sin embargo, la calidad de la imagen está muy lejos de lo que cabría esperar de los dispositivos insignia actuales”, dice DXOMARK.