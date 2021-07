Las investigaciones involucran, entre otras, a dos grandes empresas y sus respectivos líderes, una mujer en una y un hombre en la otra. Sin embargo, la discusión pública se ha concentrado mayoritariamente en la empresaria, no solo con detalles de la investigación sino también con cosas como su vida personal, la de su familia y hasta su apariencia física. En redes sociales, los memes y las bromas no solo dan a entender que es la principal villana no solo en sentido figurativo sino también equiparándola literalmente con villanas de cuentos de Disney.