En Costa Rica hay más voces que solo la Iglesia Católica. El panorama en Costa Rica no es muy distinto. Aquí, la Alianza Evangélica Costarricense ha tenido que salir en múltiples ocasiones a aclarar que: “Los partidos no representan ni son la voz de la Iglesia, y a los pastores les hacemos una recomendación de que no participen en política partidista. No es correcto, no es legal, facilitarle a un político el púlpito o las instalaciones de la iglesia”.