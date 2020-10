Con el apoyo de un congresista del estado de Washington, el entrenamiento incluye normas bíblicas de guerra. Según estas, por ejemplo, antes de atacar una ciudad, se le debe dar oportunidad de vivir según leyes bíblicas. Si no se rinden, se debe matar a todos los hombres (no menciona la suerte de las mujeres, pero queda claro que asumen obligarlas a vivir como en tiempos bíblicos, en los que las mujeres en general no tenían derechos).