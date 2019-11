Hasta ahora y pese a este contexto, el TSE ha logrado mantenerse como árbitro imparcial del proceso electoral, pero la realidad es que el uso de información falsa y religiosa en campañas políticas se ha normalizado en el país. Continuar con las mismas estrategias que no lograron impedir que esto ocurriera no va a evitar que el problema se expanda, aunque ciertamente no es una tarea que competa solo al TSE.