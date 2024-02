¿Hasta dónde llega el deber de colaboración del trabajador cuándo no hay un contrato por escrito?

Una de las consultas más comunes que nos realizan las empresas está relacionada con la posibilidad de solicitarle a un trabajador que realice alguna función que no está expresamente definida dentro del contrato de trabajo. Lo anterior cobra mucha más relevancia cuando el patrono no suscribió del todo el contrato al inicio de la relación laboral y esas reglas no quedaron claramente establecidas.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌