“Mi objetivo es que los corredores de montaña conozca esta zona, queremos atraer el turismo local (y por qué no internacional), queremos inyectar capital a la zona, y de paso arle a los corredores de esta zona (que somos muchos) eventos cerca y que se midan con los de fuera. Damos asistencia y premiamos a los primeros lugares, incluso cronometramos el tiempo”, me contó Adriana la última vez que hablé con ella, y me la imaginé con esa sonrisa que pude ver en sus ojos la primera vez que la vi (la mascarilla no me permitió verle toda la cara). Esa sonrisa de felicidad que tenemos los que corremos en la montaña y que somos felices al tener invitados a nuestra fiesta de cuestas.