Cristiano Ronaldo firmó su logro más importante

Después de 20 años de jugar y ganar en las máximas competiciones europeas que lo hicieron justo merecedor de cinco balones de oro, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol al firmar con el Al-Nassr de Arabia Saudita por dos temporadas, hasta junio del 2025.

Ronaldo se retirará siendo de los mejores jugadores en la historia del deporte y también con un patrimonio de cientos de millones de dólares, pasando de crecer en un pequeño pueblo de Portugal donde su familia no podía pagar la electricidad, a vivir en mansiones. En mi opinión, el reto para CR7 los próximos años no debería estar enfocado en seguir ganando títulos, sino en ser astuto al momento de administrar el patrimonio que ha acumulado.

Con este contrato el futbolista sumará aproximadamente $200 millones por temporada, eso equivale al sueldo anual más alto en la historia del fútbol. Inclusive sin contar la riqueza que ya tiene y asumiendo que no vuelva a ganar un dólar, los $400 millones que ganará en los próximos dos años se convierte en una suma de dinero que trasciende generaciones.

Invirtiendo ese monto hoy en un portafolio de 60% acciones y 40% bonos y asumiendo que se mantiene la inversión por 30 años, el valor de los $400,000,000 pasaría a ser aproximadamente de $1,624,000,000 y anualmente le generaría en efectivo cerca de $9,200,000. El cálculo lo hago con base al rendimiento promedio anual de índices accionarios y de bonos en los últimos 20 años. Esta proyección inclusive podría quedarse corta considerando que se está asumiendo una cartera básica.

Esto es más que suficiente como para que su descendencia nunca tenga que preocuparse por dinero. Desgraciadamente, hemos visto a través de los años casos donde personas pierden este tipo de fortunas. Por ejemplo, de acuerdo con investigaciones en Estados Unidos un 70% de los ganadores de la lotería terminan perdiendo sus ganancias o también se estima que un 60% de los jugadores de la NBA pierden su patrimonio en los primeros 5 años después del retiro.

Particularmente estas personas no son expertos en finanzas y lamentablemente no buscan asesorarse para manejar su patrimonio, por esa razón, es muy fácil que pueden gastarlo todo en poco tiempo. Si yo fuera Cristiano Ronaldo, en este momento estaría reuniéndome con empresas que lo puedan asesorar sobre cuáles son los mejores instrumentos y las estructuras más eficientes que le pueden servir no solo para que su patrimonio crezca a través de los años, sino que también pueda vivir cómodamente de él.

A sus 37 años él ya no tiene nada que probar futbolísticamente, algunos lo critican por competir en una liga de menor nivel, yo considero que este histórico contrato vale más que cualquier balón de oro o Champions que ha ganado.

CR7 quedará en lo más alto de la historia del fútbol, espero que se asesore bien para que le deje a su familia un legado todavía más importante; el ejemplo de lo que el trabajo duro y la disciplina puede conseguir para que el patrimonio persista por generaciones.