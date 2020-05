En países como Noruega, donde no solo no existe la pena de muerte sino que la pena máxima de cárcel es de 21 años, y las cárceles pueden considerarse lujosas en comparación con el resto del mundo, el terrorista neonazi Anders Breivik, que mató a 77 personas en los ataques de Noruega de 2011, guarda prisión en una especie de apartamento acomodado con televisor plano y una consola de videojuegos. Para no soltarlo al cabo de 21 años, el gobierno noruego usó una figura de confinamiento, que puede ser extendida indefinidamente.