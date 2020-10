“Tanto el Cimar como la Escuela de Biología no participaron en el estudio del Incopesca. No hemos tenido la posibilidad de probar esta red para verificar los resultados reportados en dicho informe. El estudio se realizó en un periodo muy corto de tiempo (tres meses) y exclusivamente en la entrada al Golfo de Nicoya. Por lo tanto, los resultados obtenidos no son representativos para la pesca a lo largo de la costa del Pacífico de Costa Rica”.