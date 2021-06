“Era con dos señoras ya mayores y un señor de la iglesia. En esas oraciones tipo exorcismo tenía que repetir cosas, orar en voz alta con mis acompañantes. Invocando hasta el cansancio algo que no iba a suceder. Yo la intentaba e intentaba. Y al no lograr nada, es feo. Se siente algo muy feo dentro. Porque realmente yo estaba envenenado y quería cambiar. Yo era un muchachito. No entendía ni tenía conciencia del daño que me estaban haciendo. Yo me decía todos los días que tenía que cambiar. Que qué iba a hacer con mi vida si no”.