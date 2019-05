“Otras amigas que conozco buscaron cambiar. No tuvieron las consejerías, pero hubieran querido tenerlas”, cuenta Allan. “A mí la vida me ha devuelto las cosas en el último año. No fui un adolescente normal, pero ahora vivo mi vida muy feliz. No me gustaría pensar que alguien la pase tan mal como yo. Tal vez estas personas que quieren cambiar su orientación sexual nada más necesitan saber que si amo a un hombre no me estoy haciendo daño”.