Para atender la crisis por la propagación del nuevo coronavirus que causa la enfermedad del covid-19, gobiernos en todo el mundo han activado medidas especiales para proteger a sus ciudadanos. Son órdenes cuyo éxito depende, casi enteramente, de que las personas hagan caso y se comprometan con el país, pero no todo el mundo está anuente a hacerlo. Algunos incluso violan las medidas y se van de fiesta. Shame on them.