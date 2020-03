“Al covid-19 se le pelea todos juntos, como sociedad. Acaparar productos de higiene para yo tener un montón no me protege tanto como yo creo. Yo necesito que las personas alrededor estén protegidas. Si las dejo sin jabón o sin desinfectante eso también me perjudica. ¡Ah! Y acaparar para revender más caro (ya supe de dos casos) solo me retrata como persona. Besos. Lávense las manos”.