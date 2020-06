“Es un trabajo duro, de campo”, describe Juan Rafael Lizano, presidente de la CNAA y cafetalero. “Es un trabajo al aire libre. A veces llueve, a veces no llueve. A veces hace mucho sol. Es un trabajo con las manos. Se ocupan manos fuertes, aunque he visto a cogedoras con manos pintadas. Ellas saben cómo hacerlo. Más del 60% de los cogedores son hombres. No se firma ningún contrato. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, es una póliza de accidentes con todos los que estén en el cafetal, sin nombres. A los trabajadores se los recoge en camiones o tractores para traerlos al cafetal. Algunos llegan por su cuenta en bus. Es un trabajo muy libre”.