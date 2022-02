¿Cómo se elegirán los diputados este 6 de febrero? Explicación de un sistema particular

El sistema de elección presidencial de Costa Rica es directo. Tras el cierre de las urnas de votación, se cuentan los votos y quien tiene más votos gana. Si un candidato gana con más del 40% del total de votos válidamente emitidos, la elección se define en la primera ronda. Pero si ningún aspirante supera esa barrera, entonces hay una segunda ronda.

El voto de los diputados no funciona así. No es directo y hay cambios según la provincia. Los 57 congresistas se eligen por provincia y los designan habitantes de empadronados en esa provincia. Si una persona vota en Guanacaste, su sufragio no se le cuenta a un candidato de San José, por ejemplo.

Según la Constitución Política, cada vez que se realiza un censo general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debe asignar a las provincias, el número de diputaciones que le corresponden, en proporción con el número de habitantes.

Actualmente así están repartidas las curules:

—San José: 19 diputados

—Alajuela: 11 diputados

—Cartago: 7 diputados

—Heredia: 6 diputados

—Puntarenas: 5 diputados

—Limón: 5 diputados

—Guanacaste: 4 diputados

Para cada provincia, cada partido político presenta una lista con el nombre de las personas que aspiran a ocupar una diputación en orden de prioridad: la primera persona tiene más posibilidades de quedar electa y la última, prácticamente, no tiene opciones, por lo general.

Ojo: Estas listas deben estar equilibradas entre hombres y mujeres, y deben ir en alternancia. Si el partido pone a un candidato hombre en la plaza #1, le sigue una mujer en la #2, un hombre en la #3, una mujer en la #4 y así sucesivamente. El partido escoge si su lista comienza con una candidata o un candidato.

Las agrupaciones políticas suelen celebrar convenciones partidarias para determinar quiénes ocupan estos lugares. Es decir, eligen mediante voto interno las listas de candidatos. En esto, la población no tiene incidencia, y, por ende, las personas no elegimos a una diputada o un diputado en particular, sino que votamos por una lista previamente establecida por la agrupación política.

¿Cómo se cuentan y se reparten los votos?

En las elecciones para Presidente se vota de forma nacional. Un votante de Limón tiene el mismo poder que un votante de San José o que un costarricense que emite su sufragio en el extranjero; digamos desde París, Francia.

Todos los votos se cuentan y se determina quién es presidente o quiénes irán al balotaje.

Para los diputados, un habitante que vota en Limón está eligiendo únicamente a los candidatos para diputado de esa provincia. Escoge a los cinco representantes de Limón que tendrán una curul en el plenario legislativo entre el 2022 y el 2026.

El votante de la provincia de San José vota por los 19 campos que esa provincia tiene en el Congreso y quien vota por Heredia elige a seis, por citar un par de casos.

El sistema de conteo y asignación para la Asamblea es un sistema de cocientes y subcocientes. Es muy fácil de entender si vamos paso a paso:

Cociente: Se cuenta el total de votos válidos realizados en la provincia y se divide entre la cantidad de curules disponibles para esa provincia. El número obtenido es el cociente y los partidos necesitan obtener más votos que esa cifra para ganar curules.

Los votos nulos y los votos blancos no cuentan en este cálculo. Únicamente los votos válidos.

Por ejemplo, en 2018, en Heredia, los votantes emitieron 235.083 votos válidos para elegir a sus seis diputados.

Se toman esos 235.083 votos y se divide el número entre 6 —por los 6 diputados de Heredia que habrá en la Asamblea—. El resultado es: 39.180,5. Ese es el cociente o la meta que los partidos requieren para obtener diputados.

Si un partido supera los 39.180,5 votos en Heredia, entonces envía diputados al Congreso en representación de Heredia.

En 2018, únicamente cuatro partidos superaron esa cantidad de votos:

-PAC: 49.257

-PLN: 44.772

-PUSC: 42.063

-Restauración: 41.773

-PIN: 16.603

-Frente Amplio: 11.418

-(Otros)

Únicamente los primeros cuatro partidos colocaron diputados en el Congreso, porque fueron los únicos en superar el cociente. De esta forma, de los seis diputados que se eligen en esa provincia, hubo, en primera instancia, uno del PAC, uno del PLN, uno del PUSC y otro de Restauración Nacional.

¿Qué pasa con los dos que faltan? Aquí aparece el subcociente. Este número se obtiene al dividir el cociente entre dos. En el caso de Heredia es: 39.180,5 / 2 = 19.590,25

El Código Electoral estipula que únicamente pueden ganar diputaciones los partidos que saquen, al menos, igual o más votos que el subconsciente. De esta forma, las diputaciones restantes se reparten, de mayor a menor, entre los residuos de los partidos que sacaron cocientes y los votos de los partidos que superaron el subcociente.

En el ejemplo, ni el PIN ni el Frente Amplio superaron el subcociente, entonces, aunque sean el quinto y sexto lugar en las elecciones de diputados por Heredia, ninguno tuvo legisladores en esa provincia.

En el caso herediano, entonces, se eligió a los dos diputados restantes entre los residuos de los cuatro partidos que sí habían alcanzado el cociente y que también superaron el subcociente. De esta forma:

Residuos de partidos que superaron el cociente y subcociente (elecciones 2018 - diputaciones Heredia)

-PAC: 10.077

-PLN: 5.592

-PUSC: 2.883

-Restauración: 2.593

Tras asignar los diputados por cociente, quedaron dos curules que se asignaron entre los residuos de los cuatro partidos que superaron el cociente y los votos de los que alcanzaron subcociente. Como únicamente quedaban dos diputaciones por asignar en Heredia, las dos plazas restantes fueron al PAC y a PLN, quienes tuvieron, entonces, a dos legisladores por Heredia cada uno.

Este es el mismo proceso en cada provincia del país.

Así son las papeletas para elegir diputados en cada provincia. No vienen fotografías ni nombres de los diputados, sino únicamente los nombres y banderas de los partidos. El voto se asigna a una lista ya estipulada. Por lo general, las juntas receptoras de voto procuran publicar las listas de candidatos a legisladores en el recinto de votación. Imagen: Cortesía TSE.

¿Qué pasa si ningún partido obtiene el cociente o subcociente?

En el caso de que ningún partido supere la barrera del cociente ni la del subcociente, el TSE iría designado las curules, en orden descendente, según el número total de sufragios obtenidos.

Así lo explicó la presidenta del Tribunal, Eugenia María Zamora, en un artículo de opinión publicado en La Nación el 29 de diciembre del 2021: “En los comicios municipales del 2020, el TSE debió resolver qué ocurría cuando, pese a existir aún plazas por asignar en la respectiva circunscripción, ningún partido de los que pasaron la barrera tenía candidatos disponibles. La norma legal era insuficiente para lograr uno de los fines primordiales del sufragio: producir gobierno.

“¿Cómo se solucionó? En la Declaratoria de Elección N.º 1804-E11-2020, el TSE resolvió inaplicar al caso concreto la barrera que genera el subcociente, de forma tal que se habilitó —excepcionalmente— la inclusión de todos los partidos.

“En consecuencia, el circuito de repartición se integró acomodando todas las fuerzas políticas en orden descendente, según los votos recibidos. Tal decisión permitió integrar el Concejo de Distrito de Escobal, cantón de Atenas”.

El ciudadano no elige directamente a los diputados

En Costa Rica, como hemos visto, no podemos elegir a los diputados de forma directa, sino que nuestros votos son asignados a las listas de candidatos que los partidos han pasado al TSE.

En el país los congresistas pueden ser reelectos pero de forma alterna; dejando pasar un período de cuatro años.

